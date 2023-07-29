Parıldayan turuncu

İlkbahar ve yaz koleksiyonlarının vazgeçilmez rengi turuncu, bu yıl sonbahar ve kış sezonunda da kedine yer buluyor. Turuncu rengini günlük giyiminizden ofis şıklığınıza kadar her alanda kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekense kombinizde turuncuyu mu öne çıkartacağınız yoksa onun enerjisinden bir tutam alacağınız mıdır?

SİYAH VE SOFT UYUMU

Niyetiniz klasik kombinlerinize biraz enerji katmaksa o zaman turuncu minik detaylardan yararlanmanız öneririz. Mesela siyah klasik takımınıza soft bir turuncu fular ekleyebilirsiniz. Enerjisi yüksek olan turuncu ancak doğru renklerle kombin edildiği zaman şık kombinlere nabilirsiniz. imza altına bilmektedir.

FİYONK YÜKSELİŞİ

Çok eski dönemlerde sıklıkla kullanılan fiyonk modası geri geliyor. Son birkaç aydır tasarımcılar tarafından koleksiyonlarında yerini alan fiyonk detayları popüler olacak gibi duruyor. Kıyafetlerde ve aksesuarlarda detay sevenlerin çok mutlu olacağı bir haberim var! Son günlerin en popüler trendi haline gelen fiyonk geri geldi.

Hem kıyafette hem de aksesuarlarda yerini alan fiyonklar hemen hemen her kombininize uyum sağlayarak fiyonk kondurarak anında şıklık oranını yükseltebilirsiniz. Günlük kombinlerinizden gece kombinlerinize kadar tercih edeceğiniz fiyonk detayı önümüzdeki senede trend olmaya devam edecek gibi duruyor.