Alaçatı’da müzik ve lezzet hadsiz’de buluşuyor

Alaçatı Köyiçi'nde hizmet veren Hadsiz Restaurant, DJ performansı ve birbirinden özel et mönüleriyle kısa sürede müdavimlerini yarattı. Hadsiz Restaurant İşletme Sahibi Hikmet Reis Sarmusak, Trabzon'dan sonra bu yıl da Alaçatı'da hizmet vermeye başladıklarını belirterek, eğlence ve lezzeti buluşturan özel bir konsept oluşturduklarını söyledi.

HAFTANIN HER GÜNÜ AÇIK

Sarmusak, "Açık ve kapalı alanda 250 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Hadsiz'e özel meze çeşitleri, ızgara et ve köftelerimiz çok beğeniliyor. Etleri özenle seçiyoruz, Bursa'dan getirtiyoruz. Tüm ürünlerimizi mevsimine uygun olarak taze taze satın alıyoruz ve deneyimli şeflerimizin elinden konuklarımıza sunuyoruz. Haftanın her günü açığız. Saat 23.00'den sonra DJ performansıyla konuklarımıza müzik keyfi yaşatıyoruz. Özel günlerini kutlamak isteyen konuklarımızı da mekanımızda ağırlayabiliyoruz" diye konuştu. Sarmusak, ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin hadsizalacati Instagram adresini inceleyebileceklerini de sözlerine ekledi.