Denge, hayatımızın ‘Altın Standart’ıdır

İzmir'de 1996 yılında faaliyete başlayarak günümüzde 5 laboratuvar ile hizmet veren Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu, insan kaynağı, teknoloji ve kalite odaklı çalışmalarıyla sektörde büyümeyi sürdürüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven'in liderliğindeki Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu, İzmir'de uluslararası teknolojik altyapıya sahip Merkez, Alsancak, Bayraklı, Karşıyaka ve Balçova şubeleriyle kurum, hekim ve bireylere tanı ve test hizmetleri sunuyor. Sektörde "Altın Standart" olarak tanımlanan test sonuçlarıyla ekibiyle birlikte bir başarı öyküsü yazarken; dengenin hayatın da en önemli unsuru olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Serdar Seven ile hekimlik ve girişimcilik hikayesini, iş ve aile yaşamını, kişisel zevklerini ve çalışma prensiplerini içeren keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

7 YILDA 60 KAT BÜYÜME

Serdar Bey, 27 yıllık başarı yolculuğunun ayrıntılarını sizden dinlemek istiyoruz? Bornova'da doğdum. İlk ve ortaöğretimi de orada tamamladım. Daha sonra İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir yıl kadar Bursa'da hekimlik yaptım. Celal Bayar Üniversitesi'nde Tıbbi Biyokimya ihtisasımı tamamladım. 2010 yılında da Ege Umut Hastanesi'ni ortaklarımla birlikte kurduk. 2016 yılı başında İzmir'de butik hizmet veren Talatpaşa Laboratuvarı'nı satın aldım. 9 ay içinde Alsancak şubesini daha sonraki yıllarda da Karşıyaka, Bayraklı ve Balçova şubelerini hizmete açtık. Şu anda Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevimi sürdürüyorum.

Sektörde zorluk ve doğruluk derecesi çok yüksek testlerle tanınıyorsunuz. Altın standartta test sonuçları sunabilmek için ne tür bir teknoloji ve kalite yaklaşımı sergiliyorsunuz? Son 7 yılda 60 kat büyümeyi başarmış bir kurum olarak, yatırımlarımızı tesis ve teknolojik altyapıya yönelik olarak sürdürmekle birlikte, şirket içi eğitim programlarımızla sağlık kadromuzu en güncel bilgilerle donatıyoruz. Bu sayede hedeflerimizi bugüne kadar başarıyla gerçekleştirdik. İlerleyen yıllarda Ege Bölgesi ve büyükşehirlerde de yeni laboratuvarlar kurma hedefindeyiz.

Laboratuvar sektörü hem insan kaynağı hem de teknolojik yatırım gerektiren hassas ve yaşamsal bir iş kolu. Bu konudaki gelecek projeksiyonunu nasıl oluşturuyorsunuz? Öncelikle insan kaynağı ve teknoloji yatırımlarını içeren bir altyapı kurduk. Hizmet kalitesini her şubede aynı standartlarda olacak şekilde bir kurgu yaptık. Hizmet kalitesi ve hastalarla olan iletişimin her şubede aynı seviyede olması bizim için çok önemli. Kurumsallık da bunu gerektiriyor. Sadece teknoloji ve insan kaynağına yatırım yapmadık. Hastalarımızın kendilerini rahat ve konforlu hissedebileceği bir ortam oluşturduk. İnsanlar sağlık hizmeti alırken negatif bir psikoloji içinde olabiliyor. Biz kapıdan giren her hastamızın kendisini iyi hissetmesi için sıcak ve modern bir laboratuvar ortamı sunuyoruz. Yeni kurduğumuz Alsancak şubemizde VIP hizmetle konuklarımızı ağırlıyoruz. Bir referans laboratuvarı olarak birçok testi İzmir dışına göndermeden yapabilmeyi amaçlıyoruz.

Toplantı trafiğinizi nasıl planlarsınız? Son karar sizin midir? Ekipten gelen yeni görüş ve önerileri nasıl karşılarsınız? Haftada ortalama 8 -10 farklı toplantı yapıyorum. Ekibimizle birlikte planlamalarımız çerçevesinde yol alıyoruz. Benim çok inandığım bir söz var; "Hiçbirimiz, hepimizden akıllı değiliz" diye. Herkesin aklına parlak bir fikir gelebilir. Yeni fikirler, eğer gerekçeleriyle açıklanırsa memnuniyetle karşılarım. Uygulamaya koymaktan da hiç çekinmem. Bu bizi dinamik, güncel ve yenilikçi yapar. İş yaşamında kişisel kaygıları bir yana bırakıp profesyonel olmak durumundayız. Sürdürülebilir bir sistemle, etik değerlere de sahip çıkarak çalışıyoruz.

KÜÇÜK AMA SÜREKLİ ADIMLAR

Genç bir ekiple çalışıyorsunuz. Sektörünüze adım atmak isteyen girişimci adaylarına ve genç meslektaşlarınıza ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Biz kuşak olarak çok emek harcayarak bir yere geldik. Yeni jenerasyon hem her şeyin en iyisini istiyor; hem de bunun için yeterince mücadele etmiyor. Oysa, basamakları birer birer tırmanmak gerekiyor. İnsanın bir hedefi olmalı; onu gerçekleştirince de o hedefini büyütmeli. Bunun için sabırlı olmak ve mücadeleyi asla bırakmamak gerekli. Küçük ama sürekli adımlarla birçok hedefe ulaşılabilir diye düşünüyorum.

'AİLECEK YENİ DENEYİMLER YAŞAMAYI SEVİYORUZ'

- Yoğun iş temposunda ekip ve bireysel motivasyonu artırmak için neler yaparsınız? AİLE olarak sanata ve spora ilgi duyuyoruz. Birlikte yeni yerler gezmeyi ve yeni deneyimler yaşamayı seviyoruz. Gittiğimiz ülkenin doğal güzelliklerini ve yaşantısını deneyimlemekten hoşlanıyoruz. Rutinin dışına çıkarak kendi programımızı oluşturuyoruz. Kişisel gelişim kitaplarını okumaktan hoşlanıyorum. Canlı müzik dinlemeyi severim. İyi bir müzik dinleyicisiyim, babam da bağlama çalardı. Şimdi oğlumun müziğe karşı büyük bir yeteneği olduğunu görüyorum. Kaan ve Serhan adlı iki oğlum var. İkisinin de sportif yönü çok güçlü. Tenis ve futbol konusunda hem aktifler hem de başarılılar. Bana göre, hayatın en önemli öğesi dengedir. Hayatınızda her şey bir denge içinde olmalı ve her şey doğru zamanda yaşanmalı.