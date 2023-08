“Şarkılar yaşanmışlıkları anlattığında kalıcı oluyor”

Kendi şarkılarını yazan, yorumculuğu ile yeni neslin güçlü vokallerinden biri olarak uzun yıllar Ajda Pekkan'ın sahnesinde yer alan Ezgi Ayçe, Ajda Pekkan şarkılarını caz versiyonlarıyla sunacağı repertuvarıyla bugün ilk kez Ankara'da CSO Ada Ankara Mavi Salon'da dinleyici ile buluşacak. İzmirli sanatçı, Enbe Orkestrası'nın 2018 yılında yayınladığı albümünün çıkış parçası olan ve klibi Barcelona'da çekilen "Yarım Sevda" ile müzik dünyasına merhaba dedi. Ayçe, 2019 yılında Serdar Ayyıldız ile ortak bir çalışmaya imza atan ve sözü müziği Sezen Aksu'ya ait "Ateş Böceği" ile kısa sürede büyük ilgi gören Ezgi Ayçe, Derin Yemin", "Hayırdır" ve son olarak "Aşk Bombardımanı"nı dinleyici ile buluşturdu.

GÜN YÜZÜNE ÇIKMAMIŞ ŞARKILAR

- Yıllardır severek dinlediğimiz Ajda Pekkan şarkılarını bu kez caz versiyonları ile dinleyiciye sunduğunuz bir proje hazırladınız. Ajda Pekkan şarkılarını Caz standartlarında söylemek sizin için nasıl bir deneyim? Dinleyiciyi neler bekliyor? Benim için çok keyifli bir projeydi. Ben çok caz programı yapmış ve caz gırtlağı olan bir şarkıcıyım. Ajda hanım da caz kökenli bir şarkıcı aslında ve bir çok şarkısını jazzy formatta söylemiş zamanında. Ajda hanımın şarkılarını mutlulukla yorumladım hatta daha farklı, gün yüzüne çıkmamış şarkılarını da yorumlama fikrim var yakın zamanda. Dinleyici o sevdikleri Ajda şarkılarının ruhunu yeni düzenlemelerle bir kez daha derinden hissedecek diye düşünüyorum.

- Yeni şarkınız Aşk Bombardımanı - Love Bombing çok sevildi. Bu, günümüzde sıklıkla duyduğumuz kavramlardan biri. Sizce aşk bombardımanı ne demek? Bunu bir şarkıyla anlatma fikri nasıl doğdu? Aşk bombardımanı ilişkilerde birden aşırı dozda ilgiye maruz bırakmak demek aslında. Şarkı tamamen gerçek bir hikayeden doğdu. Son günlerde gündemde olan love bombing, gaslighting ve ghosting kavramlarını o kadar çok duyar oldum ki en sonunda bu mevzuyu özel olarak ele almak istedim. Gördüğüm, duyduğum tüm hikayelerin bir birleşimi oldu.

- Günümüzde müzik dünyasında çok fazla üretim var. Şarkıların öne çıkıp sivrilmesi ve başarıya ulaşması sizce neye bağlı? Ortaya koyduğunuz ürünün kendisi bu noktada çok önemli. Dinleyici bence her şeyin farkında. Ben şarkılarımda her zaman gerçeklikten yola çıkıyorum. Samimi olan şarkılar dinleyici tarafından benimseniyor. Şarkılar yaşanmışlıkları anlattığında daha kalıcı oluyor. Bir hit yazmanız da iyi bir şarkı yazarı olduğunuzun göstergesi olmayabilir. Mühim olan yıllarca, her döneme hitap edebilen duygu dilini bulmak aslında. Bunu yapabilen çok az sayıda sanatçı var. Ben kendimi taze tutabilmek için kitap okur, film izler, hayatı gözlemler ve dil üzerinde çalışırım, bulmaca çözerim, kelime ile ilgili oyunları izlerim

ÖNEMLİ OLAN DUYGU DİLİ

- İlk şarkınızı kaç yaşında yazdığınızı hatırlıyor musunuz? Küçük yaşlardan beri müzikle iç içeyim. Lise yıllarımda müzikal anlamda form olarak ilk ciddi şarkılarımı yazmaya başladım diyebilirim. Hatta dersane dönemlerinde arada dersten çıkıp aklıma gelen söz ve melodileri kaydederdim. Ben gece uykundan kalkıp birşeyler karalayan biri olduğum için kendimi bildim bileli diyebilirim.

- Bu projede şarkı seçimlerini nasıl yaptınız? Ajda Pekkan şarkılarının hangilerini caz yorumuyla seslendireceğinize nasıl karar verdiniz? Şarkıları seçmek elbette kolay olmadı. Birçok şarkıyı zaten sahnemde söylüyordum. Çok geniş bir repertuvar içerisinden bir seçim yapmak durumunda kaldım. Repertuvarı Ajda hanımın da önerilerine ve kendi zevkime bağlı olarak belirledim.

HİÇBİR BAŞARI ŞANS DEĞİL!

- Enbe Orkestrası ve Ajda Pekkan gibi çalıştığınız bir çok usta isim var. Bu deneyimlerde sizi en çok etkileyen ne oldu? Beni en çok etkileyen şey çok çalıştıklarını görmek oldu. Kendi işlerinin her detayı ile ilgileniyorlar. Hiçbir şeyin şans eseri olmadığını ve arkasında disiplinli bir çalışma olduğunu o yıllarda daha çok anladım. Bunu hala yıllar sonra aynı disiplinle sürdürmeleri gerçekten çok önemli.

"YAZDIKÇA DAHA İYİ KOKU ALIYORSUNUZ"

Şarkılarınızı kendiniz yazıyorsunuz. Hangi şarkının dinleyici tarafında daha fazla sevilebileceğini daha en başından anlıyor musunuz? Evet. Elbette çok fazla melodi ve söz yazabiliyorsunuz ama hangisinin çok güçlü olabileceğini daha şarkıyı yaparken anlıyorsunuz. Bazı şarkılar benim için çok güzel olsa da genele hitap etmeyeceğini biliyorum. Şarkılar yazdıkça ve yayınladıkça daha iyi koku almaya başlıyorsunuz.