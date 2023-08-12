Çocukluk aşkı nikah masasında

Hollanda'da Multinational Companies'de çalışan Aysima Yarcan ile Can Savaş, Çeşme'de düzenlenen nikah töreniyle yaşamlarını birleştirdi. Arkadaşlıkları seneler önce Özel Takev Okulları'nda öğrencilik döneminde başlayan ve zamanla ilişkileri ciddiyete dönüşen çift, 250 kişilik davetli grubunun huzurunda dünya evine girdi. Radisson Blu Resort & Spa Çeşme'de gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, gelinin İzmir Amerikan Koleji'nden arkadaşları ile damadın Takev'den okul arkadaşları yerine getirdi. Balayı tatili için Fethiye'ye giden Can ve Aysima Savaş çifti, daha sonra da yaşamlarını sürdürdükleri Hollanda'ya geri dönecek.