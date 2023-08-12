Kuşadası’nda turistleri porselen bebekler karşılıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülüğünde ilçe belediyesi tarafından geçen ay Tarihi Kervansaray'da açılan Porselen Bebek Sergi Alanı, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmek için ilk tercihi arasında yer alıyor. Sergi alanında, koleksiyoncu Meral Orhan'ın yaklaşık 40 yılda çeşitli ülkelerden topladığı, çoğu Alman ve Fransız yapımı 290 porselen bebek bulunuyor.

YÜZ İFADESİNDEN ETKİLENDİ

19'NCU yüzyıl sonu ile 20'nci yüzyıl başları arasında çok gözde olan porselen bebekler, pürüzsüz ciltleri, camdan renkli gözleri ve gerçekçi saçları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Üretildikleri dönemin modasını yansıtan birbirinden şık kıyafetleri ile göz kamaştıran porselen bebekler, günümüzdeyse daha çok çocuklar için imal ediliyor. Porselen bebek koleksiyonu yapmaya yurt dışında gördüğü bir bebeğin yüz ifadesinden etkilendikten sonra başladığını belirten Meral Orhan, "Yıllar içinde biriktirdiğim porselen bebekleri, kolilerde saklamaya başladım. Ama her zaman bu koleksiyonu herkes görmeli diye düşündüm. Bu düşüncem Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in teklifiyle Tarihi Kervansaray'ın en güzel salonunda gerçeğe dönüştü. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Porselen, çok kırılgan bir malzeme olduğu için porselen bebeklerin yapımı çok geç bir tarihte başladı. Bu bebekler, o dönemde aslında çocukların oynaması için değil süs eşyası olarak üretiliyordu. Ancak bir dönem Fransa ve Almanya'daki modacılar o senenin moda akımına göre bebekleri giydirerek Amerika'daki müşterilerine gönderiyordu. Müşterileri de kostümleri bebeklerin üzerinde görerek ona göre sipariş veriyorlardı" diye konuştu.