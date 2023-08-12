Sezonun gözdesi ‘Loafer’lar

Moda gelip geçiciymiş gibi görünse de belli zaman aralıklarıyla kendini tekrar ediyor. Yıllardır bir köşede gizli duran 'loafer'lar yeniden gardıroplardaki yerini alıyor. Loaferlar! Birçoğumuzun lise yıllarında giydiği ve sevgiyle hatırladığı, yaşımız büyüse bile hala bayıldığımız o model. Hem pratik hem şık hem de nostaljik loaferlar şu anda dolaplarımızda olmasa da bir zamanlar kesin bulunmuştur. Zamansız bir stil ve rahatlığa sahip olan loafer'lar, günlük hayatımızda tercih ettiğimiz kombinlerimizi muhteşem bir şekilde tamamlayabiliyor. Prada'dan Saint Laurent'e birçok marka da yeni sezonda farklı renklerle, taban seçimleriyle ve tokalarla loaferları yorumluyor.