Tlos Antik Tiyatrosu 2025’e hazırlanıyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti'nde bulunan ve aslına uygun restore edilen tiyatro, yeni oyunların sahnelenmesi için hazırlanıyor. Yakaköy Mahallesi'nde bulunan, Likya uygarlığının önemli yerleşim merkezleri arasında yer alan kentte, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Korkut'un başkanlığında 12 ay kazı çalışması yapılıyor. UNESCO Kültürel Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kentteki tiyatro, bölgede bulunan parçalarıyla aslına uygun restore ediliyor. Korkut, çalışmalar tamamlandığında tiyatroda 6 ila 8 bin kişinin ağırlanabileceğini belirtti. Tlos'un Likya'nın 6 büyük kentinden biri olduğunu anlatan Korkut, şunları kaydetti: "Antalya'dan Dalaman Çayı'na kadar uzanan Likya uygarlığının toplantıları antik kentteki tiyatroda da yapılıyordu. Halkın da bu toplantıya katılması sağlanıyordu. Restorasyon çalışmaları aslında geçmişle günümüzü birleştirecek. Çalışmaların ardından resmi ya da kültürel amaçlı toplantıları burada yapma şansımız olacak. Tiyatro milattan önce 3. yüzyıldan itibaren kullanılıyordu, en son da milattan sonra 3. yüzyılda kullanıldı. Önümüzdeki yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. 2025'te tiyatro her türlü etkinliğe hazır olacak."