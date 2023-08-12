Vali talimatıyla üretilen kolonya Vali Limonu

Muğla'da, 'Kolonyacı Ahmet' olarak tanınan 60 yaşındaki Ahmet Gümüşbulut, ürettiği 60 farklı türdeki kolonyasıyla mesleğini özveriyle sürdürüyor. Gümüşbulut, Menteşe ilçesinde tarihi arasta çarşısındaki dükkanında 45 yıldır ürettiği kolonyaları, Türkiye'nin dört bir köşesindeki müşterilerine ulaştırıyor. Evli ve 2 çocuk babası Gümüşbulut'un, kendisine ait 60 farklı patentli ürünü bulunuyor. Mesleğini, 'işe yaramayan maddeleri karıştırıp, yararlı hale getirme sanatı' olarak tanımlayan Gümüşbulut'un, dükkanının önünde vatandaşlar kuyruk oluşturuyor.

Gümüşbulut, yerli ve yabancı turistlerin ürettiği kolonyaları yakınlarına götürdüklerini ya da kargo ile gönderdiklerini söyledi. Yurt dışına belgesi olmadığı için kolonya gönderemediğini anlatan Gümüşbulut, "Gelen turistler Avusturalya'ya kadar götürdü. Almanya, İngiltere yakın. Düşünsenize Avusturalya'ya buradan kolonyam gidiyor. Etiketin üzerinde Muğla yazıyor. Muğla'yı tanıtıyor" dedi.

ETRAFINI POLİSLER SARDI

Gümüşbulut, ihtilal sonrası dönemim Muğla Valisi Yücel Bölgen'in talimatıyla ürettiği ve "Vali Limonu" adını verdiği fakat Sağlık Bakanlığınca "85 derece Lüx Limon" ismiyle patent verilen kolonyasının en çok ilgi görenler arasında yer aldığını dile getirdi.

1984'te gittiği bir Cuma namazında etrafını birden polislerin sardığını belirten Gümüşbulut, babasının da polis olmasına rağmen yine de çekindiğini anlattı.

Yanındaki kişinin 'Ne oldu delikanlı? Sende bir tedirginlik var. Bir vukuatın mı var?' diye sorduğunu ifade eden Gümüşbulut, "Abi baksana etrafı polisler sardı dedim.

Ama polisler sadece bizim etrafımızdalardı.

Normalde cemaatin arasında polis olurdu ama 15-16 kişi olunca ben ister istemez çekindim. O da 'Korkmana gerek yok. Benden ötürü buradalar' dedi. 'Siz kimsiniz?' dedim.

Alnında yazmıyor ya. Bizim Muğla Valisi Yücel Bölgen imiş. İsmini daha önce duymamıştım" diye konuştu.

EMİR DEMİRİ KESER

Gümüşbulut, 'Ne iş yapıyorsun?' diye soran valiye, kolonya imalathanesinde çalıştığını söyleyince, 'O zaman bana Türkiye'de olmayan bir limon kolonyası yapacaksın' dediğini, kendisinin de 'emir demiri keser' diyerek, teklifi kabul ettiğini aktardı.

O dönemde kolonyada dünya standardının 80 derecenin üzerine çıkmadığına dikkati çeken Gümüşbulut, "Dereceyi yükselteyim, limonun özellikli olan esanslarını kullanayım diye düşündüm. İhtilalden sonra ya.

Beğenmediği takdirde de kötü sonuçlar ortaya çıkabilir korkusu vardı.

Neyse bir ay sonra yaptım. Limonun yeşil kabuğu halen Fransa'dan gelen bir hammadde. Diğer esansları söylemeyeceğim.

Turunçgiller aklınıza ne geldiyse belli oranlarda karıştırdık.

Kapıyı çaldık makamına girdik. 'Süper olmuş' dedi" ifadelerini kullandı.

PATENTİ VALİ KOLONYASI İSMİYLE VERMEDİLER

GÜMÜŞBULUT, valiye özel yaptığı kolonyanın patentini almak için Sağlık Bakanlığına 'Vali limonu' ismiyle başvuruda bulunduğunu ancak kabul edilmediğini belirtti. Yetkililerin kendisine, 'yarın kaymakam kolonyası, müdür kolonyası, muhtar kolonyası diye gelirsin. Derecesini bize söyleyin. Biz ona göre patent verelim' dediklerini ifade eden Gümüşbulut, "Normal 80 derece limonun patent ismi 80 derece limondur. Ama bu '85 derece lüks limon' olarak patent aldı. Allah'a çok şükür vali bey de tüm arkadaşlarına gönderdi" dedi.

BALIKESİR İLE YARIŞTI

GÜMÜŞBULUT, mecliste Balıkesirli milletvekillerinin, 'en güzel kolonyayı bizim memleket yapıyor' demeleri üzerine Muğlalı vekillerin 'Kolonyacı Ahmet var' dediğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Balıkesir eskiden beri kolonya memleketidir. 85 derece lüks limon kolonyası ciğerleri açar. Sigara içenleri öksürtüyor. Sigaranın hakikaten zararlı olduğunu oradan anlıyorsun. Muğlalı vekiller, 85 derece lüks limon kolonyasını biliyorlar ya. Meclise kolilerce götürdüler. Bakanlara dahi bu kolonyadan hediye edildiğini biliyorum."