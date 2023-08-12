Woman kadının gücünü yansıtıyor

Los Vivancos'un efsane dansçısı Aaron Vivancos'un prodüktör, koreograf, besteci ve artistik direktör olarak imzazını taşıyan ilk gösterisi "Woman" yarın 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında Bodrum Kalesi'nde Türkiye'de ilk kez izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Aaron Vivancos'un kardeşi ve Los Vivancos üyelerinden Elias Vivancos ile birlikte yarattığı cesur koreografi dansın ve özellikle avangard flamenkonun eşsiz bir birleşimi olarak tanımlanıyor. Dramaturjisini Pilar G. Almansa, Işık tasarımını UEFA Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere birçok etkinliğin atmosferinden sorumlu olan Jorge Elbal ve besteci ve aranjör olarak Gonzalo G. Santos'un yer aldığı "Woman"ın müziklerini Budapeşte Senfoni Orkestrası seslendiriyor. Kostüm tasarımlarının Flamenko modasını özel ve zarif tasarımlarla sunan Alvarno tarafından yapıldığı gösteri, binlerce kadının hayatları boyunca yaşadıkları gerçek durumların bir yansımasını sunuyor ve şefkat, cesaret, güç, sevgi, umut, neşe gibi değişmez değerlerini vurguluyor. Şu ana kadar İspanya, Meksika ve 3 hafta boyunca Barcelona'da kapalı gişe sergilenen "Woman"ın Türkiye'deki ilk gösteri öncesi gösterinin yaratıcısı Aaron Vivancos ile konuştuk.

TÜRKİYE BİZİM İKİNCİ EVİMİZ

Efsanevi Los Vivancos da şovlarına devam edecek mi? Evet, Los Vivancos grubu olarak şovlarımızla dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz, umarım yakında Türkiye'ye de tekrar geliriz çünkü Türkiye bizim ikinci evimiz.

Türkiye'deki seyirciye bir mesajınız var mı? Yaklaşan Bodrum gösteriniz hakkında neler söylersiniz? "Woman"ı Bodrum'da ilk kez Türkiye'deki seyirciye sunacağım için çok heyecanlıyım, Los Vivancos ile ilk kez geldiğim zamandan bu yana Türkiye ile ilgili çok

güzel anılarım var. Herkese, avangart flamenko, anlatı dansının ritmi, müziği ve tutkusunun sizi enerjiyle dolduracağı ve unutulmaz bir deneyim yaşatacağı "Woman"ı izlemeye davet ediyorum.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Sizce kadının toplumdaki konumunu güçlendirmek için dünyanın ihtiyaç duyduğu en önemli şey ne? Ebeveynler çocuklarının eğitiminden birinci derecede sorumludur ve bence en başta değerler ile ilgili eğitim vermek esastır. Kadın ve erkek arasında saygı ve fırsat eşitliğinin daha çocuk yaştan itibaren öğretilmesi gerektiğine ve bunun kadınlara toplumda daha adil bir konum kazandıracağına inanıyorum.

ULUSLARARASI GÖSTERİLER

Koreografiyi oluştururken size ne ilham verdi? Koreografilerin yaratılmasındaki ilham kaynağı, gösterinin ele aldığı temalarla ilgili birçok duygu ve düşünceden kaynaklandı; adaletsizlikler, annelik, çift ilişkileri ve kadınların güçlendirilmesi gibi temalar bana rehber- lik etti. Woman aslında kadının gücünü yansıtıyor. Los Vivancos olarak 20 yılı aşkın kariyerimiz ve 6'dan fazla büyük prodüksiyondan sonra, uluslararası izleyiciler için güçlü ve eğlenceli gösteriler yaratmanın anahtarının ne olduğunu biliyoruz.

AVANGART FLAMENKO

Dans dilinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Dans tarzımı avangart flamenko ve anlatı dansı olarak tanımlayabilirim. Koreografiler flamenko dansının ritmini koruyor. Sahnede çok fazla hareket ve pozisyon değişikliğini kullanıyorum. Bana göre bir gösterinin omurgası, müziğin yapısı ve müzik tarzıdır. "Woman"ın tüm müzikleri ortağım Gonzalo Garcia Santos ile birlikte yarattığım orijinal besteler.

Sahnede size kimler eşlik ediyor? Sahnede bana 7 kadın flamenko dansçısı eşlik edecek, bunlardan bazıları 15 yıldan fazla profesyonel bir kariyere sahip, diğerleri ise daha genç ancak tutkularıyla sahneyi ateşe verebilecek çok yetenekli ve potansiyelli dansçılar.

Kardeşiniz Elias da bu projede yer alıyor. Farklı bir proje için birlikte çalışmak nasıl bir duyguydu? Bu projede kardeşim Elias ile çalışmak muhteşemdi, kendisi çok yaratıcı bir adam ve birlikte çalışması çok kolay. Birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz ve gelecekte de birlikte yaratmaya devam edeceğiz. Bu gösteriye yaptığı tüm katkılar için ona minnettarım.

İdolleriniz kimler? Babam hayatımda bir referanstır. Korkularının üstesinden gelebilen ve hayallerini yaratmaya ve gerçekleştirmeye kararlı insanlara, özellikle de hayallerinin birçok insanın hayatını dönüştürmeye ve desteklemeye yardımcı olmaktan ibaret olduğu projeleri olanlara hayranlık duyuyorum.

Gelecek hayalleriniz neler? Gelecek için herhangi bir planınız var mı? Birçok yetenekli genç sanatçının kariyerini geliştirmek ve "Woman" ile yaptığım gibi yeni gösteriler yaratmak en büyük isteğim. Madrid'de "Aaron Vivancos Yetenek Merkezi" ni açtım. 2000 metrekareden fazla bir alanda hem eğitim veriyor, hem de yeni gösteriler üretmeye devam ediyorum.