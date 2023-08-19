Bu kitaplara başlayan çok sonunu gören az

TUTUNAMAYANLAR- OĞUZ ATAY

Klasiklerin başında gelen Tutunamayanlar, yapılan araştırmalara göre en çok yarım bırakılan kitaplarda ilk sırada yer alıyor. Tutunamayanlar, bilinç-akışı tekniğiyle döneme damgasını vurarak Türk Edebiyatı'nda yeni bir çağı başlatmıştır. Eleştirmenler Tutunamayanlar'ı Türk Dili'nde yazılmış en iyi eser olarak değerlendirir. Kitap, intihar eden arkadaşının geçmişini araştıran Turgut Özben'in, söz konusu arkadaşı Selim Işık'ın modern hayata neden "Tutunamadığı"nı öğrenme çabasını anlatır.

GURUR VE ÖNYARGI- JANE AUSTEN

En güzel klasiklerden birisi olan Gurur ve Önyargı farklı basımlarda karşımıza çıkar. Aşk ve Gurur olarak da basılmış olan kitap aslında oldukça akıcıdır. JANE Austen, Sadece kırk iki yıllık, gözden uzak ve sade yaşantısına karşın yazdıklarıyla "roman tarihinin ilk büyük kültü" olmayı başaran bir 19. yüzyıl romancısıdır. KİTAPTA birbirlerine aşık olan ama gururlarından, önyargılarından dolayı bir türlü beraber olamayan iki kişi vardır. Mutlu olabilmeleri için de gururlarını ve önyargılarını bir kenara bırakmalıdırlar.

MİLENA'YA MEKTUPLAR- FRANZ KAFKA

Milana'ya yazılan mektupların toplandığı bu kitapta belki biraz sıkılabilirsiniz ama okudukça hoşunuza gidecek. İşte kitaptan bir alıntı: "Her şeye rağmen, mutluluktan ölünebiliyorsa, o zaman kesinlikle bu şekilde öleceğim. Ayrıca, ölüm döşeğindeki birisi, mutluluk sayesinde hayata tutunabiliyorsa o zaman ben de hayatta kalacağım.", "Yanımda yürüyordun, bir düşünsene, yanımdaydın!"

VADİDEKİ ZAMBAK- BALZAC

Son olarak yarım bırakılan kitaplardan birisi de Vadideki Zambak'tır. İnsanlık Komedyası'nın Töre İncelemesi ayağında Taşra Yaşamından Sahneler başlığı altında yer alan Vadideki Zambak 1836 yılında yayımlandı. Roman, gençlikten yetişkinliğe uzanan yolu, evli bir kadına duyduğu aşkla kateden Felix'in hikâyesini anlatır.

DAVA- FRANZ KAFKA

Dava yazılışından bir süre sonra dünya sahnesine çıkan, yurttaşlık haklarının askıya alındığı, bir sivil itaatsizlik imasının dahi zulümle karşılandığı totaliter rejimlere dair bir öngörü ve eleştiri olarak yorumlanır. Erişilmez bir otorite tarafından yöneltilen ve ne olduğu hiçbir zaman açıklanmayan bir suçlamayla karşı karşıya kalan Josef K.'nın davasında, mahkemeye dinsel ya da metafizik bir otorite de atfedilebilir. Kafka Dava'da suçu yalnızca bir eylem olarak tanımlamayıp zanlının "kötü niyeti"yle de ilişkilendiren ve suçtan çok suçluya odaklanan absürd bir hukuk sistemi paradigması inşa eder.

SAPİENS- NOAH HARARİ

Yuval Noah Harari'nin kaleme aldığı Hayvanlardan Tanrılara Sapiens, son yılların en çok ses getiren kitapları arasında. Başlangıçtan bugüne insanın tarihsel yolculuğunu ele alan eser, bugünü meydana getiren tüm koşulları fenni ve sosyal bilimler ışığında detaylandırıyor. Biraz ağır dile sahip olmasının yanı sıra dikkatle okuduğunuzda ilginizi çekecek.

BÖYLE SÖYLEDİ ZERDÜŞT- FRİEDRİCH NİETZSCHE

Hem edebiyat hem de felsefede ele alınabilecek bir kitaptır. Bu eserde, insan sadece varlığı açısından değil, varlık olmasının beraberinde getirdiği gereksinimler de konu edilmiştir. Bu yönüyle okuyucuların salt bir okuyucu rolünden çıkıp yazılanların her birini düşünmesi amaçlandı.

SUÇ VE CEZA- DOSTOYEVSKİ

Suç ve Ceza, yazarın "olgunluk" döneminin ilk büyük romanı olarak kabul edilir. Roman, parası için bir tefeci kadını öldürmeyi düşünen ve Saint Petersburg'da yaşayan fakir öğrenci Rodion Romanoviç Raskolnikov'un manevi ıstırabı, pişmanlığı ve ahlaki ikilemlerine odaklanır.

1984- GEORGE ORWELL

George Orwell'in 1984'ü, insanların düşüncelerinin manipülasyon ve tehdit yoluyla kontrol edildiği distopik bir topluluğu tasvir eder. Şiddet, sadakat, kontrol ve güç kavramları, iktidardaki rejimin merkezinde yer alır. Buna karşı çıkanlara ise bir daha asla ulaşılamaz. Eğer okumadıysanız mutlaka başlamalısınız ve sonuna kadar devam etmelisiniz.

YÜZYILLIK YALNIZLIK - GABRİEL GARCİA MARQUEZ

Kırmızı Pazartesi kitabıyla da bilinen yazarın anlatım dili oldukça akıcıdır. Çocukluğunun geçtiği Aracataca kasabasını ele alan yazar, burayı Macondo adıyla ve olağandışı unsurlarla süsleyerek anlatıyor. Yüzyıllık Yalnızlık; Buendia ailesinin, yapılan bir büyü sonucu akraba evliliği nedeniyle 100 yıl süren bir lanetle yaşamalarını konu ediniyor.