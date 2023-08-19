En yeni üretken AI teknolojileri

Yapay zeka gelişmeye devam ediyor. Hayatımıza girdiğinden beri her alanda karşımıza çıkan AI, büyük küçük fark etmeksizin bütün firmaların gözdesi. Yurt dışı tabanlı ortaya çıkan ChatGPT başta olmak üzere çok çeşitli üretken yapay zeka araçlarıyla karşı karşıyayız. Yapılan çalışmalar ve firmaların sistemlerine entegre edilmeleri yapay zekayı ön plana çıkarmayı sürdürüyor. Firmalar da bu alana yönelerek yeni çalışmalar yapıyor.

SOHBETİN YAPAYI: CHATGPT

CHATGPT ilk günden beri tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bu süre içerisinde ChatGPT'nin çok farklı yönleri de ortaya çıktı. Aynı zamanda sohbet robotu özelliğinden dolayı okullarda bile kullanımı söz konusu. Hatta en son çıkan haberler dikkate alındığında bir avukat rolünde mahkemede bulunduğu zamanlar bile oldu. Bir başka örneği de şu şekilde verebiliriz: Öğrenciler, sınavlar için konuları ChatGPT'ye yazıyor ve sonrasında aldıkları cevabı kendileri hazırlamış gibi sunuyorlar. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu var: ChatGPT tamamen doğru cevaplar mı sunuyor? Sohbet robotu olarak karşımıza çıkan yapay zeka, internetteki bütün kaynakları tarıyor ve sizin için en uygun cevapları topluyor. Bu sebeple de doğru ya da yanlış olup olmadığını sorgulayamıyor. Ona bütün benliğinizle güvenmek istemeyebilirsiniz. Mutlaka araştırmalarınızı kendiniz yapmalısınız, böylece herhangi bir sorunla da karşılaşmazsınız.

AVATAR DÜNYASI: LENSA

Uzun bir süredir trend olan Lensa; sizlere son derece estetik, sanatsal avatarlar oluşturmanıza imkan sağlayan bir uygulamadır. Lensa sizin birkaç selfie'niz üzerinden yüzlerce farklı avatar yaratabiliyor. Aynı zamanda kullanması oldukça kolay ve pratik olan uygulama sizi kendine gerçekten hayran bırakacak. Üretken yapay zeka her alanda kendini belli ediyor. Buna ek olarak firmalar da üretken AI ile entegrasyon süreçlerini yavaş yavaş tamamlıyor. Özellikle yurt dışındaki firmalar, yapay zeka çalışmalarına ciddi öncelik veriyor. Bu sebeple de Lensa, kendini öne çıkarmayı başarıyor. LENSA'NIN bir diğer önemli özelliği ise Android'de ve Apple ürünlerine kullanılabiliyor olması. Hangi cihazı kullanıyor olursanız olun fark etmiyor. Yapay zeka uygulaması sizin istediğiniz şekilde çalışmasını sürdürüyor. Önceleri metin açıklamalarına bağlı olarak ayrıntılı görüntüler oluşturmak için kullanılırdı ama ilerleyen zamanlarda geliştirildi. Şimdi bu görevinin yanı sıra iç boyama, dış boyama ve görüntü oluşturma gibi diğer görevlere de uygulanabiliyor.

YAPAY ZEKA İNSANIN YERİNİ ALIR MI?

İNSANSI robotlardan sonra sohbet robotlarının da hayatımıza girmesi bizlere birer tehdit oluşturuyor mu? Bu çok kapsamlı bir sorudur ve uzmanlar da bu konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle ChatGPT, içerik uzmanlarına karşı bir rakip olarak görülüyor. Çünkü artık firmaların çoğu kişilere para verip çalıştırmak yerine konuları sohbet robotuna bildiriyor ve sonrasında cevabını düzenleyerek tamamlıyor. Böyle olmaya devam ederse belki de ilerleyen yıllarda, bütün eksiklikleri tamamlandığında ChatGPT insanların yerini alabilir. Aynı şekilde firmalar da çalışmalarını artık teknoloji tabanlı yapmaya ağırlık veriyor. Bu da iş gücünün değişmesi anlamına geliyor.