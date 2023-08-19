Meme sağlığı sıcaktan nasıl etkilenir?

Yaz ayları yılın sıcak günleri, güzel günleri ve en tatil günleridir. İzmir ve Ege Bölgesi yaz aylarının ve tatillerin en güzel geçirildiği yerlerin başında gelmektedir. Yaz aylarının insan vücudu üzerine önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Bu dönemde sağlık daha çok ön plana çıkmakta ve günlük yaşamamızı etkilemektedir. Mevsimselliğin değişik vücut sistemleri üstüne etkisi, araştırılan konulardandır. Deniz, kum ve güneşin etkisiyle gevşeyip; bazı sağlık kontrollerini sonraya bıraksak da meme sağlığı ihmal edilmemesi gereken önemli sağlık konularından biridir.

TANIDA GECİKME

Yaz aylarının en önemli etkilerinden biri meme kanseri tanısının azalması ya da gecikmesi olarak değerlendirilebilir.

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki yaz aylarında meme kanseri tanısı azalmaktadır.

Bu durum sadece ülkemize ve bölgemize has olmamakla birlikte Avrupa ülkelerinde ve Asya ülkelerinde böyledir. Bunun temel nedeni olarak insanlarının sorunları için doktora gitmelerinin gecikmesi ve sağlık sisteminde yavaşlamanın olduğu bildirilmiştir.

Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır. En önemli konu, erken tanının sağlanması ve uygun tedavinin yapılmasıdır. Yaz aylarında tanının gecikmesi, riskleri beraberinde getirmektedir.

Dikkat edilmelidir.

UYGUN ÇAMAŞIR

Genel meme sağlığı açısından yaz aylarının olumsuz bir etkisi mevcuttur.

Özellikle meme sağlığı ve estetiği açısından uygun iç çamaşırı kullanımı önemlidir. Mevsimsel etki, sıcaklık, giyim kuşam özellikleriyle bu uygun iç çamaşırı kullanması zaman zaman ihmal edilmektedir. Bu durum hem meme ağrılarına neden olmakta ve meme estetiğini bozmaktadır. Bu etkinin bilinmesinde yarar vardır. Biraz önce söylediğimiz gibi yaz ayları, büyük memelerde (makromasti) zaten var olan sorunları arttırmakta ve işin içinden çıkılamaz hale getirmektedir. Özellikle bu aylarda oluşan pişikler ve olası mantar iltihaplanmalarının tedavisi zor olmaktadır. Yaz aylarının en büyük etkisi büyük memeli kadınların şikayetlerini arttırmakta, yaşam konforu ve kalitesini düşürmektedir. Kadınların bu konudaki farkındalıkları önemlidir.

ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

Genel olarak yaz aylarında sigara ve alkol tüketiminin arttığı bilinmektedir.

Sigara ve alkolün meme sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bunların etkisiyle genel sağlık sorunlarına ek olarak meme ağrıları artmaktadır, bazen de nadir görülen meme iltihap türleri görünmektedir. Akılda tutulmalıdır.

D VİTAMİNİ ETKİSİ

Yaz demek güneş ışığı ve sıcaklık demektir, bu açılardan güneş ışığının da meme sağlığı açısından bazı yararları vardır. Güneş ışığı vitamini olan D vitamini bu dönemde daha çok sentezlenmektedir.

Vit-D meme hastalıkları ve sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkisi vardır. En önemli etkisi şüphesiz meme kanseri gelişimini azaltmasıdır. Diğer bir etkisi ise vücut savunma sistemi üzerine etkisi ve buna bağlı olarak vücut direncinin korunmasıdır. Tüm bunları sonucu olarak bazı meme hastalıkları azaltılabilir meme sağlığı desteklenebilir. Sağlıklı kalmak hastalanmamaktan ve tedavi olmaktan iyidir ve daha mantıklıdır.

Bu bilincin oluşması her şeyin başında gelmektedir. Yaşam, sağlıklı ve estetik olarak güzel- keyiflidir. Sağlıkla kalın.