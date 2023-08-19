Sezon baştan ayağa kırmızı

Giymesi en keyifli ama bir o kadar da zor renklerden biri şüphesiz kırmızıdır. Bu sezon baştan aşağı kırmızılara bürünmeye hazır mısınız? Hailey Biber'ın muhteşem kırmızı elbisesinden sonra sokakta da baştan aşağı kırmızıya bürünme modası başladı. Bu sezon kırmızıyı bir yerde değil baştan aşağı giymek moda. Sadece defilelerde değil sokak modasını da ele geçiren baştan aşağı kırmızı modası çarpıcı olduğu kadar tarz görünüyor. Ne kadar parlak ve canlı olursa olsun hiçbir renk kırmızı kadar dikkat çekmez. Bu sezon da kırmızı giymek çok moda. Güzel kombinler oluşturmak koşuluyla.