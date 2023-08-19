Şiire yeni bir soluk: Rüzgarla Gelenler

İlk şiir kitabını 1998 yılında okuyucuları ile buluşturan ve bu güne kadar kişisel gelişimden, yaşanan hayat öykülerine kadar çeşitli konularda 14 kitap yayınlayan yazar Mustafa Tuğrul Edis; son şiir kitabı "Rüzgarla Gelenler"de 51 adet özgün şiirini bir araya topladı.

İLHAMI URLA'DAN ALDI

"Başarı, Dün, Bugün, Yarın" ve " Akıl Fırtınası" kitaplarından sonra uzun süre ara verdiği şiir yolculuğuna son kitabı "Rüzgarla Gelenler" ile devam eden yazar Mustafa Tuğrul Edis; hayal ve duygu dünyasından yansıyan yaşanmışlıkları, okuyucularına sözcüklerle imgelediği şiirlerinde sunuyor.Başarılı yazar Mustafa Tuğrul Edis, çocukluğunun geçtiği ve hala yaşamını sürdürdüğü İzmir'in şirin ilçesi Urla'dan aldığı ilhamla beslenen yazar şiirlerinde okuyucularını insan doğası ve yaşama, yaşanmışlıklara ve onların insan üzerinde bıraktığı izlere dair farklı duygu ve düşünceler arasında benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor. Şiirlerinde okuyucusunu sözcüklerle gerçekleştirdiği imgelemeyle hikayenin içine çeken ve ortamdan alıp adeta şiirdeki duygunun rüzgarında sürükleyen şair Mustafa Tuğrul Edis; yaşamla şiiri iç içe düşünüyor. Bitmeyen bir yolculuk olarak tanımladığı şiir için, arada durup mısralarıyla hayatı sorguladığını ifade eden şair birçok duyguyu en doğru şekilde ancak şiirle anlatabildiğini söylüyor. Şairin son kitabı "Rüzgarla Gelenler" Hayal Yayınları imzasıyla kitap evlerinde okuyucularını bekliyor.