Boncuklarla çocukluğunuza yolculuk

Yatırım yapmaya değer bir 'it' parça arıyorsanız bu kesinlikle, sizi çocukluğunuza geri götürmeyi vadeden boncuk çantalar olmalı... Bu sezon yazdan kışa doğru geçişte boncuklu çantalar trend olarak bizimle geliyor! Geçtiğimiz yıla damga vuran hasır çanta trendinden sonra bu yaz makrome ve boncuk çanta kombinlere hayat verecek. Günlük kullanım için bolca model olduğu kadar inci boncuklar ve taşlarla süslenmiş tasarımlar ise gece şıklığınıza şıklık katacak. Küçük çanta seven kişilerin mutlaka edinmesi gereken boncuk çantalar hem kullanım hem de kombinleme açısından pratikliği ile oldukça tercih edileceğe benziyor. Artık fonksiyonellik kadar şıklık da çanta modasında belirleyici oluyor.