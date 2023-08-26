Çin edebiyatının zengin dünyası

KANINI SATAN ADAM - YU HUA

Çin'de son on yılın en etkili on kitabından biri kabul edilen ve anakaranın en önemli çağdaş yazarlarından biri olan Yu Hua'nın uluslararası üne sahip romanı Kanını Satan Adam, Başkan Mao'nun yönetimi altında geçen korkusuz bir yaşam portresi sunuyor. Bir ipek fabrikasında araba iticisi olan Xu Sanguan, yerel kan şefine düzenli ziyaretlerle yetersiz maaşını artırıyor. Kültür Devrimi'nin zirvesindeyken karısına ve üç oğlunun geçimini sağlamaya çalışırken, kan satmak için yaptığı ziyaretleri ölümcül biçimde sıklaşır. En sevdiği oğlunun aslında karısı ve komşusu arasındaki bir ilişkiden doğduğunu keşfeden Xu Sanguan, paramparça olmuş bir halde en büyük rezilliğinin acısını çekerken, karısı halk arasında bir fahişe olarak küçümsenir. Mao rejiminin yoksulluğu ve ihanetleri onu tüketmiş olsa da, Xu Sanguan ailesinin kan bağlarında güç bulur.

ÜÇ CİSİM PROBLEMİ CİXİN LİU

ÇİN'İN en sevilen bilim kurgu yazarlarından olan Hugo Ödüllü Cixin Liu'nun Dünyanın Geçmişinin Hatırlanması adlı üçlemesinin ilk kitabı olan Üç Cisim Problemi, Çin Kültür Devrimi'nin arka planında yer alan uzaylılarla temas kurmaya çalışan gizli bir askeri projeye odaklanır. Uzaya gönderilen sinyaller, yıkımın eşiğinde olan uzaylı bir medeniyet tarafından keşfedilir ve bu medeniyet Dünya'yı istila etmeyi planlar. Bu arada, Dünya'da, üstün varlıkları karşılamayı ve yozlaşmış olarak görülen bir dünyayı ele geçirmelerine yardımcı olmayı ya da işgale karşı savaşmayı planlayan farklı kamplar oluşmaya başlar.

BATIYA YOLCULUK MAYMUN KRAL EFSANESİ - WU CHENG'EN

ÇİN'İN Dört Büyük Klasik Romanından biri olan Maymun Kral, Ming hanedanlığı döneminde isimsiz olarak yazılmıştır ve en çok doğu Çin'den bir ipek dükkânı memurunun oğlu Wu Cheng'en'e atfedilir. Bir Tang hanedanı keşişin, Sun Wukong adında her şeye yeten bir kung-fu Maymun Kral eşliğinde Budist kutsal yazıları arayışını anlatıyor. Bu masalsı klasik, aynı anda komik bir macera hikayesi, Çin bürokrasisinin mizahi bir hicvi, bir manevi içgörü kaynağı ve aydınlanmaya doğru gerçekleşecek yolculuğun genişletilmiş bir alegorisidir.

BİN YILLIK DUA - YİYUN Lİ

Zekice ve özgün bir dille yazılmış olan Bin Yıllık Dua, nefes kesen hikayeleri Çin'de ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Çinli Amerikalılar arasında geçen olağanüstü bir eserdir. Yiyun Li, bu zengin, şaşırtıcı kısa hikâye koleksiyonunda mitoloji, siyaset, tarih ve kültürün kişilikle nasıl kesişip kaderi yarattığına ışık tutuyor. Bin Yıllık Dua, Pekin'in hareketli kalbinden Chicago'daki bir fast-food restoranına, İç Moğolistan'ın çorak topraklarına kadar hem yabancı hem de tanıdık dünyaları yürek parçalayıcı bir dürüstlük ve güzel bir düzyazıyla gözler önüne seriyor.

KIZIL DARI TARLALARI MO YAN

NOBEL Ödüllü Çinli yazar Mo Yan tarafından kaleme alınan Kızıl Darı Tarlaları, yazarın ilk romanı olmasının yanı sıra dünya çapında en bilinen eserlerinden biridir. Üç kuşağı kapsayan bir aile romanı olan Kızıl Darı Tarlaları, kronolojik bir sıra izlemeden, çalkantılı 1930'larda Çinliler hem Japon işgalcilere hem de birbirleriyle savaşırken, mücevher gibi güzellikteki doğa manzaralarına karşı geçen sarsıcı korku olaylarını ve aşkları anlatıyor. Kızıl Darı Tarlaları, tamamen yeni ve unutulmaz bir kurgu üretmek için masal ve tarihin çarpıştığı bir kitaptır.