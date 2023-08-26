Makine öğrenimi geleceğin mesleği

Bilgisayar dünyası hız kesmeden gelişiyor. Bu durumda da bütün sistemler kendini teknolojiye adapte ediyor. Çok uzun süredir var olan makine öğrenimi kavramı, teknoloji dünyasında büyük öneme sahip. Makine öğrenimi; bilgisayar sistemlerinin açık talimatlar yerine düzenlere ve çıkarıma bağlı olarak görevleri gerçekleştirmek için kullanacağı algoritmalar ve istatistiksel modeller geliştirme bilimidir. Bilgisayar sistemleri büyük miktarda geçmiş veriyi işlemek ve veri düzenlerini tanımlamak için makine öğrenimi algoritmalarını kullanır. Bu sayede belirli bir girdi veri kümesinden, sonuçları daha doğru tahmin edebilirler.

KAYIP RİSKİ MODELİ

Başta teknoloji firmaları olmak üzere yeni nesil şirketler müşteri kaybını önlemek için sistemlerini makine öğrenimi ile geliştirdi. Yapay zeka ve makine öğrenimi sentezlendiğinde ise ihtiyacınız olan bütün güce de sahipsiniz demektir. Ama bunun yönetimi de önemli. Yeni müşteriler kazanmak, mevcut müşterilerin memnuniyetinin ve sadakatinin korunmasından daha fazla zaman alır ve maliyetlidir. Bu sebeple müşteri kaybı modeli, organizasyonların hangi müşterilerin işletmeyi bırakmasının olası olduğunu ve bunun nedenlerini belirlemesine yardımcı olur. Etkili bir kayıp modeli, müşterilere ilişkin kayıp riski skorlarından kayıp etmenlerine kadar her konuda önem derecesine göre öngörü sağlamak için makine öğrenimi algoritmalarını kullanır.

YAPAY ZEKA İLE SENTEZ

Makine öğrenimi ve yapay zeka birbirinden ayrı düşünülmemelidir. Eğer uzun süreli bir başarı istiyorsanız bunu düzgün bir altyapı sağlarsanız yapabilirsiniz. Bu noktada da bütün kavramlara, sistemlerin işleyişlerine ve diğer teknolojik gelişmelere hakim olmanız gerekiyor. Teknoloji firmaları artık çalışmalarında algoritmalara öncelik veriyor. Bunu yapabilmek için de hem yapay zekayı hem de makine öğrenimini kullanıyor. Düşünebilen ve sohbet edebilen bu makineler ilerleyen yıllarda daha fazla hayatımızda olabilir. Çünkü bu süreçte bilgisayar korsanlarının da sayısı gittikçe artıyor. Onların da yeni taktikleri çıkıyor ve bu da firmaları zor duruma sokuyor. O yüzden siber güvenlik alanında daha fazla ve farklı tedbirler ele almaları gerekiyor.

DERİN ÖĞRENME KONUSU

Bütün bu gelişmeler ışığında çok farklı çalışma ve iş alanları açıldığını da söylemek mümkün. Artık bazı üniversitelerde yeni bölümler oluşturuldu. Siber güvenlik, yapay zeka teknolojileri gibi... Aynı zamanda mevcut bölümlere de makine öğrenimi ile geliştirilmiş dersler de eklenebiliyor. Daha teknolojik çalışmalara şahit olabiliyorsunuz ve sizler de bunları deneyimleyebiliyorsunuz. Derin öğrenme olarak da bilinen ML ve yapay zeka, kesinlikle herkesin hakim olması gereken bir konu. Bunun yanı sıra eğer bu alana ilgiliyseniz internette de çok fazla eğitim videoları bulunuyor. Onlar sayesinde kendinize yeni bir gelişim alanı bulabilirsiniz ve geleceğin merkezinde siz de bir yer oluşturabilirsiniz.