Sahnede gençlerin hayaline ortak olacaklar

Çocuklar ve gençler için eğitimde, sporda, sanatta ve teknolojide fırsat eşitliğini savunmak amacıyla 2017 yılında yola çıkan Hayalime Ortak Ol Topluluğu, Cumhuriyet'in 100. Yılını "Sanatta Fırsat Eşitliği" temalı konser ile kutlayacak. Kerem Görsev Trio'nun sahne alacağı konserden elde edilen gelirlerin tamamı Hayalime Ortak Ol Topluluğu'nun lise ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitim bursu ve mentorluk çalışmalarına kaynak olacak.

UMUT DOLU BİR MESAJ

"Sanatta Fırsat Eşitliği Konseri'nde sahne alacak Kerem Görsev, "Hayalime Ortak Ol Topluluğu ile sanata ve müziğe olan tutkumuzu paylaşmak için 30 Eylül 2023'de Volkan Hürsever ve Ferit Odman ile Kerem Görsev Trio olarak sahnede olacağız. Çocukların ve gençlerin sanatta eşit fırsatlara erişimini desteklemek için bu anlamlı etkinlikte bir araya geliyoruz. Hayalime Ortak Ol Topluluğu sayesinde sanatın gücüne olan inancım ile geleceğin parlak yıldızlarına umut dolu bir mesaj göndereceğim için de büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

KONSER 30 EYLÜL'DE

Dore Müzik kurucusu Derya Özyürek, "Bu anlamlı etkinlik sayesinde, geleceğin müzik tutkunlarına ilham olacak, onların yeteneklerini geliştirmelerini destekleyecek ve müziğin büyülü dünyasını daha geniş kitlelere taşıyacağız" dedi. Hayalime Ortak Ol Topluluğu kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Atalar ise Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünden yola çıktıklarını belirterek şunları dedi: "Sanatta Fırsat Eşitliği için 30 Eylül 2023'de İzmir'de Kerem Görsev Trio ile bir araya geleceğiz. Düzenleyeceğimiz bu etkinliğin geliri ile eğitim bursundan yararlanan öğrencilerimizin sanat alanında gelişimlerine daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz."