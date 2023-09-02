Moda kurallarını bu şortlar yıkıyor

Eskiden ara boy olan hiçbir parça sevilmezdi çünkü moda kurallarına göre bir parça ya uzun ya da kısa olmalıydı. Bu yıl ara boy şortlar çok moda oldu ve moda severler tarafından oldukça fazla tercih edildi.

Bu senenin başında bermuda şortların yükselişte olacağına dair moda çevreleri alarm vermeye başlamıştı.

Gelelim bu trend parçaların nasıl kombinleneceğine... Bermuda şortların üzerine kısa ya da yarım tişörtler daha doğru olur.

Bunun yanında uzun üstlerinizle kombinlemeniz de mümkün ama uzun bir üst tercih edecekseniz üstünüzü mutlaka şortun içine sokmayı tercih etmelisiniz. Bu sayede şık bir kombin yaratabilirsiniz.