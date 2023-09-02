Yazılımcıyı öne çıkaran beceriler

YAZILIM geliştirme aslında oldukça zor ve tamamen dikkat isteyen bir meslek. Programlama dilleri, bulut bilişim gibi becerilere ek olarak sürekli gelişmeyi ve devamlı iletişimi kapsayan çevik ortamda çalışmak da verimli bir süreç sunuyor. Bu noktada uzmanlar, uzaktan yazılım geliştiricilerin ihtiyacı olan ve bilmesi gereken becerilerin neler olduğunu açıkladı.

PROGRAMLAMA DİLLERİ

UZAKTAN yazılım geliştirme alanında başarılı olmak için güçlü programlama becerilerine sahip olunması en önemli detaydır. Python, JavaScript, Java, Ruby ve C++ ise en popüler programlama dilleri arasında yer alıyor.

BULUT BİLİŞİM

BULUT bilgi işlemin yükselişiyle birlikte, uzaktan çalışan yazılım geliştiricilerde bulut tabanlı sistemler hakkında kapsamlı yeteneklere öncelik veriliyor. AWS, Microsoft Azure ve Google Cloud gibi platformlar hakkında bilgi sahibi olmak yazılımcıların mutlaka dikkat etmesi gereken bir nokta. Bulut tabanlı altyapı için de optimize edilmiş uygulamaların nasıl geliştirileceğini anlamanız gerekiyor.

ÇEVİK METODOLOJİ

BİR diğer önemli beceri ise çevik metodoloji. Yani iş birliğini, esnekliği ve sürekli iyileştirmeyi vurgulayan bir proje yönetimi yaklaşımı olan çevik metodoloji uygulaması, uzaktan yazılım geliştiricilerin çevik bir ortamda nasıl çalışacaklarını anlamalarını gerektiriyor. Bu beceri, Jira, Scrum ve Kanban gibi araçların bilgisine sahip olmayı içeriyor.

DevOps

FİRMALARIN mutlaka geliştirmeleri gereken DevOps da son derece önemli. Eğer uzaktan yazılım geliştiricisiyseniz o zaman DevOps hakkında daha fazla beceriniz olması gerekiyor. Çünkü yazılım geliştirme ve BT operasyonlarını birleştiren uygulamalar bütünü olan DevOps'un önemi giderek artıyor.

MOBİL GELİŞTİRME

MOBİL cihazların ortaya çıkmasıyla birlikte, üçüncü taraf yazılım geliştiricilerinin mobil geliştirme becerisine hakim olmas ı bekleniyor. Çünkü artık her şey teknolojiyle ilerliyor ve mobil entegrasyon da büyük önem taşıyor. React Native ve Flutter gibi mobil geliştirme çerçevelerinin anlaşılması gerekiyor.

HATA AYIKLAMA

UZAKTAN çalışan yazılım geliştiriciler için temel beceriler arasında yer alan test etme ve hata ayıklama, Selenium ve Jest gibi test çerçeve bilgilerine ek olarak kod üzerinde etkili bir şekilde hata ayıklama becerisini de kapsıyor.

İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ

UZAKTAN çalışan yazılım geliştiriciler için kritik öneme sahip olan iletişim ve iş birliği, sanal ortamda, yüz yüze iletişimin olmamasından kaynaklı bazı yanlış anlamalara yol açabiliyor. Etkili iletişim, aktif dinlemeyi ve geri bildirim sağlamayı içeriyor. Mesajlarda açık olmak, her durum için doğru kanalı seçmek daha anlaşılır bir iletişim fırsatı doğuruyor.