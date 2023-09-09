  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi Ekoseyle sonbahara hızlı bir giriş

Ekoseyle sonbahara hızlı bir giriş

FULYA TANYOL
Ekoseyle sonbahara hızlı bir giriş
Kış mevsimi stilimizi dönüştürmeye devam ederken modanın aslarını tutmaya devam ediyor. Yumuşak hırkalar ve kalın kazaklar değişen havanın ritmine ayak uydururken sezonun vazgeçilmezi ekose, gardıroplara sonbahar mevsimiyle birlikte hızlı bir giriş yaptı. Günümüzde, ekose deseni hala popüler bir moda trendi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekose desenli gömlekler, ceketler, etekler ve pantolonlar, moda dünyasının vazgeçilmez parçaları arasındadır. Ayrıca ekose desenli aksesuarlar da son yıllarda moda dünyasında popülerlik kazanmıştır. Özellikle siyah, yeşil, lacivert gibi koyu renklerle kombinlendiğinde oldukça şık duran ekoseler, kazaklarla giyildiğinde ise mükemmel bir ikilinin ortaya çıkmasını sağlıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA