Ekoseyle sonbahara hızlı bir giriş

Kış mevsimi stilimizi dönüştürmeye devam ederken modanın aslarını tutmaya devam ediyor. Yumuşak hırkalar ve kalın kazaklar değişen havanın ritmine ayak uydururken sezonun vazgeçilmezi ekose, gardıroplara sonbahar mevsimiyle birlikte hızlı bir giriş yaptı. Günümüzde, ekose deseni hala popüler bir moda trendi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekose desenli gömlekler, ceketler, etekler ve pantolonlar, moda dünyasının vazgeçilmez parçaları arasındadır. Ayrıca ekose desenli aksesuarlar da son yıllarda moda dünyasında popülerlik kazanmıştır. Özellikle siyah, yeşil, lacivert gibi koyu renklerle kombinlendiğinde oldukça şık duran ekoseler, kazaklarla giyildiğinde ise mükemmel bir ikilinin ortaya çıkmasını sağlıyor.