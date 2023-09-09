Meme kanserinden korunmak mümkün mü?

Meme kanseri insanlarda en sık görülen kanser türüdür.

Kadınlardaki kanserlerin yaklaşık olarak üçte birini oluşturmaktadır.

Bu açılardan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır. En önemli konu erken tanı konulması ve uygun tedavi yapılmasıdır. Fakat yakalanmamak ilk yapılması gereken yaklaşımdır. Bu yazımızda kısaca meme kanserinden yakalanmamak için yapılması gerekenleri paylaşacağız.

Genel olarak meme kanserine kadınlık hormonu olan östrojenin tetiklediği düşünülmektedir. Dolayısıyla kadın tanımlayan hormon olan östrojenin yaşam boyu dikkatli kontrol edilmesi gerekmektedir.

FARKINDALIK ÇOK ÖNEMLİ

İlk yapılacak işlem meme kanseri farkındalığın kadınlar arasında yaygınlaşması ve bilincin artması gerekmektedir.

Tüm işlerin başında sağlık bilinci ve meme sağlığı farkındalık olması yararlı olacaktır. Sonrasında diğer adımların şekillenmesi gerekmektedir.

EMZİRME KORUYOR

Doğum yaşının 30 yaşını geçmemesi önerilmektedir. Kadınlarda uzun eğitim sonrası iş hayatı, evlilik sonrasında doğum yaşı artmaktadır. Özellikle 25- 30 yaş öncesi 2 kez doğum yapmak ve 1.5-2 yıl emzirmek meme kanserinden korunmanın en etkili yolu olarak bilinmektedir. Bu günümüz modern Dünya'nın yaşam şekline çok da uygun gözükmese de bu şekildedir. Hormonal tedavilerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Özellikle doğum kontrol haplarının uzun (10 yıldan uzun) kullanılması riski artırmaktadır. Yaşam de bazen ihtiyaç ve gereksinimler gereği kullanılabilir fakat bu konuda bilinçli olunmalı ve ilaç kullanım süreci kısa sürelerde tutulmalıdır.

RADYASYONDAN KAÇINMALI

Beden ve memelerin iyonize radyasyondan korunmalı ve kaçınılmalıdır.

Radyasyon pek çok kanserin tetikleyicisidir.

Alkol alınması ve tütün içmek de meme kanseri nedeni olabilmektedir.

Kullanılmamalı uzak durulması gerekmektedir. Her sağlıklı bireyin ilk yapması gerekenidir. Kilo almak ve obeziteden kaçınmak gerekmektedir.

Bu konu çok önemlidir. Kilo almak sağlıklı yaşamın en önemli tehlikesi olarak görülmektedir. Yapılan araştırmalar şişmanlarda meme kanserinin daha sık ve meme kanserli hastaların daha fazla nüks ettiğini göstermiştir. Bu açılardan kadınlarımızın bu konuda duyarlı olmasında yarar vardır.

AKDENİZ TİPİ BESLENME

Beslenme tüm hastalıklarda olduğu gibi meme kanserine yakalanma da yeri vardır. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarla Akdeniz tipi beslenmenin yani bol sebze, meyva ve zeytin yağı ile beslenmenin meme kanseri görülmesini azalttığı bulunmuştur. Son olarak spor yapmak meme kanserinden koruyuculugu vardır. Özellikle haftada 4 ve daha fazla 40 dk. aşan sürelerle yapılan fiziksel aktivitenin koruyuculuğu gösterilmiştir. Spor yapmanın olağanüstü faydalarına ek olarak, meme kanseri gelişim riskini azaltığı bilinmektedir.

Ek olarak spor yapan kadınlarda bu hastalık daha iyi seyretmektedir. Yeniden belirtelim meme sağlığı ve sağlık bilincinizin arttırılmasında yarar vardır.

Tüm bu çabalara rağmen meme kanseri gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

Bu saydıklarımız kadınlarımızın yapabileceği adımlardır. Olası meme kanseri gelişimin en az yarısını engel olabilirler. Kadınlarımıza düşen meme sağlığı bilinci olmalı ve kendi sağlıklarını korumalarıdır.

Yaşam sağlıklı ve estetik olarak güzel ve keyiflidir. Sağlıklı kalın.