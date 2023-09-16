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Haberler Cumartesi Cesur kadınlara gümüş gücü

Cesur kadınlara gümüş gücü

FULYA TANYOL
Cesur kadınlara gümüş gücü
Zamansız, güçlü, etkileyici ve ilgi çekici şeklinde tanımlanan gümüş, neredeyse her sezon gördüğümüz renklerden. Gümüşün güçlü görüntüsü biraz daha özenli, iddialı, belki cesur görünmek isteyenler için iyi bir alternatif oluşturuyor. Siyah renginin yakışmadığı renk yok ve gümüş-siyah ikilisi de en asil uyumlardan biridir. Giyeceğiniz dümdüz bir siyah elbisenin altında gümüş ayakkabı ve çanta kullanabilirsiniz veya tam tersi gümüş bir elbise giyip siyah ayakkabı ve çanta takabilirsiniz. Her tarzda ve her kombinle bu iki rengi kullanabilirsiniz. Farklı renkler denemek isteyen cesur kadınlar için bu renk tam anlamıyla ilgi çekici. Kendinizi bir uzay roketinde hissedebilirsiniz.
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