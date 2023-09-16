Önce sıtmaya çare oldular simdi de aşıklara mesken

Yolu Gökova'ya düşenler dev okaliptüs ağaçlarının süslediği Aşıklar Yolu'ndan geçerken muhteşem görsellik sunan bu ağaçlarını nasıl dikildiğini merak etmeden duramaz. Bir asırlık ağaçların bulunduğu bu yol Marmaris'in eski yoludur. Yeni yolun yapılmasıyla birlikte bu yol farklı bir değere büründü. Artık seyahat tutkunlarının, fotoğraf meraklılarının bir de evlenecek çiftlerin gözdesi oldu. Yeni evlenecek çiftler Aşıklar Yolu'na muhakkak uğrar, poz verip fotoğraf çektirirler. Hatta bir adet haline geldi ve evlilikleri buradaki okaliptüsler gibi uzun ömürlü olsun diyenlerin uğrak yeri oldu. Aşıklar Yolu'nun okaliptüsleri devasa görüntüleri ile bir asırdır dimdik ayakta duruyor. Ama siz bir de bu ağaçların hüzünlü hikayesini dinleyin ve gözünüzün önüne o zaman dilimini getirin... Hangi acılar sonrası bu ağaçlar dikildi ve bu ağaçlar sayesinde kaç kişinin hayatı kurtuldu? İşte, Gökova Aşıklar Yolu'nun Hüzünlü Hikayesi... Sene 1938... Yemyeşil, suları masmavi, göreni kendine hayran bırakan Gökova körfezi... Fakat bu harika beldenin büyük bir de sorunu var. O yıllar Ege'nin kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyünde, bataklığın pençesinde ve sivrisinekler mesken tutmuş, çevre köylere hastalık yaymakta. Köylüler çaresiz, bataklık yüzünden sıtma hastalığı gün geçmiyor ki bir ailenin ocağına ateş düşürmesin. Bu illet hastalıktan onlarca kişi hayatını kaybetmekte. Özellikle de küçücük bedenleri bu hastalığa dayanamayan çocuklar ölmektedir.

ÇOCUKLARI KURTARMAK İÇİN

Muhtar yörede nam salmış bir kişi. Aydın, çalışkan, doğayı çok seven, çok bilge bir insan. Köylüler tarafından da oldukça seviliyor hatta muhtarın söylediği ne varsa el birliğiyle yapılıyor yolsa yol, su ise su hep birlikte eksikler giderilip muhtarın istekleri yerine getiriliyordu. Fakat köyün Muhtarı Mehmet Gökovalı da malesef sıtma yüzünden 8 çocuğundan 4'ünü kaybetmişti. İçi yanan muhtar bilgeliğiyle bu sorunun üstesinden gelmek için çare aramış ama bir türlü bulamamıştı. Ta ki kız çocuklarının ardından muhtar Mehmet Gökovalı'nın bir oğlu oluncaya kadar. Muhtar, bu erkek çocuğunu kaybetmeye hiç niyetli değildi. Bu duruma acil bir çözüm bulunması gerekmekteydi. Muhtar yeni doğan oğlunun üzerine yemin ederek köylüyü bu sıtma belasından kurtarmak için yola koyuldu. Gökova'daki bataklık derhal kurutulacak, bunun için ne gerekiyorsa ilgili yerlere başvurulacak ve artık çocuklar ölmeyecekti.

HALİKARNAS BALIKÇISI ARAYA GİRDİ

Karar verildi. Çare ilk önce devlet kapısında aranacaktı bunun üzerine Muhtar Mehmet Gökovalı ve köylüler Vali'nin kapısını çaldı. O yıllarda Muğla Valisi Recai Güreli idi. Makedonya doğumlu olan Recai Güreli, 1936 ile1939 yılları arası Muğla Valiliği görevinde bulunmuş, o yıllarda çok büyük işler ye yenilikler yapmıştı. Recai Güreli, kapısını çalan muhtarı ve köylülerin anlattıklarını uzun uzun dinledi. Bataklığın kurutulması için dünyada ne tür çalışmalar yapıldığını araştırmaya başlayan Vali, Avrupa'da hatta Amerika, Asya, Uzak Doğu gibi ülkelerin elçilikleriyle irtibat kurarak bilgi istedi. Sonunda Vali'yi mutlu eden cevap geldi. Çözüm, okaliptüs ağaçlarıydı. Fakat bu ağaçlar Türkiye'de yoktu. Avustralya'dan okaliptüs getirilmesi planlandı. Bu olaydan haberdar olan bir isim devreye girdi... O isim, Cevat Şakir Kabaağaçlı yani Halikarnas Balıkçısı idi.

AĞAÇLARA BİR DE BU GÖZLE BAKIN

Halikarnas Balıkçısı'nın girişimleri ile Avustralya'dan yüzlerce okaliptüs fidanı getirildi. Köyde sevinçten bayram havası esmekteydi. Köylüler kadın erkek hep birlikte fidanları neredeyse 3 km boyunca büyük bir intizamla sağlı sollu diktiler. Günden güne fidanlar büyüdü, serpilirdi ve okaliptüsler göğe doğru yükselmeye başladı. Gövdelerinde yüzlerce litre su barındıran okaliptüsler sayesinde bataklık yavaş yavaş kurudu, sivrisinekler azaldı ve sıtma hastalığı bitti. Artık Gökova'da insanlar hastalanmaz ve çocuklar sıtma yüzünden ölmez. Bataklıktan dolayı sıtma hastalığına yakalanan ve sevdiklerini kaybeden insanların el birliği ile bataklığı kurutma çabasıdır bu. 1938'li yılların Ege'sinde verilen büyük bir mücadelenin haklı gururudur bu okaliptüsler...Vali Recai Güreli, Muhtar Mehmet Gökovalı, Halikarnas Balıkçısı ve adı bilinmeyen yüzlerce kahramanın, gelecek nesiller için mücadelesidir Aşıklar Yolu... Yolunuz Gökova-Marmaris tarafına düşerse yarım saatinizi Aşıklar Yolu'na ayırın. boydan boya yürüyün ve gökyüzünü mesken tutmuş ağaçları izleyin ve bu hüzünlü hikayeyi unutmayın.