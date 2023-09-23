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Haberler Cumartesi 20 yıldır gönüllü olarak çilehaneyi bekliyor

20 yıldır gönüllü olarak çilehaneyi bekliyor

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
20 yıldır gönüllü olarak çilehaneyi bekliyor
Gelibolu ilçesi Hamzakoy mevkisindeki çilehane, Osmanlı döneminden günümüze kadar kalan eserlerden biri olarak dikkat çekiyor. 1442-1449 yılları arasında Yazıcızade Mehmet Efendi'nin inzivaya çekilerek 7 yılda ünlü eseri Muhammediye'yi yazdığı çilehanenin bakımını ve bekçiliğini 2003 yılından bu yana gönüllü olarak yaptığını ve her gün saat 09.00 gibi çilehaneye geldiğini söyleyen Alattin Ersan (71), "İlk iş olarak çilehanenin içini düzenliyorum, temizliyorum, süpürüyorum. Ziyaretçilerden bazıları 2'nci oda da namaz kıldığı için o odaya seccadeleri seriyorum. Çilehaneyi çok sayıda kişi ziyaret ediyor. Aynı zamanda gelen ziyaretçilere çilehane hakkında bilgi veriyorum. 20 senedir buradayım. Burada kulübe olmadığı için yağmur yağdığı zamanlarda çilehaneye girerek, beklemeye devam ediyorum" dedi. Çilehanenin bakımını kendisinden önce bir kadının yaptığını belirten Ersan, "Bana, 'Bir gün ölürsem burada sen durursun' derdi. Ben de onun bu isteğini yerine getirip, onun ölümünden sonra manevi hislerim adına burada beklemeye başladım" dedi.
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