Bayındır’da Hampa ve Silay ailelerinin mutlu günü

Çiçek diyarı Bayındır, son yıllarda görülmemiş görkemli bir düğüne sahne oldu. Küçükmenderes havzasının tanınmış iş insanlarından Mehmet Hampa'nın biricik kızı Sema Hampa hayatını Silay ailesin oğulları Efe Yunus Silay ile dillere destan bir düğün ile birleştirdi. İlçenin gözde mekanlarından Genceroğlu Kır Düğün Salonu'nda sekiz bini aşkın seçkin davetli topluğunun katıldığı düğün merasiminde genç çiftlerin nikahını Bayındır'ın AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen kıydı. Gelinin şahitliğini MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, damadın ise askerlik arkadaşı Batuhan Doğan üstlendi. Açılışta, Yaren Zeybek ekibinin gösterileri beğeni topladı. Büyük bir coşkunun hakim olduğu gecede Grup Festival'in canlı müzikleri ile geç saatlere kadar eğlenen konuklar gecenin sonunda Sema ve Efe Yunus Silay çiftini alkışlarla mutluluğa uğurladı.