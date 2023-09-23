Kadın ve erkeğin ortak dili: Tango

Tango; sürekli gelişen dans figürleriyle, her müziğe uygun ritimleriyle ve iki kişinin birbiriyle uyumuyla ortaya görsel bir şölen çıkarıyor. Yıllardır tango yapan ve 2. İzmir Tango Festivali'ni organize eden İrfan Üçel, dansın zamanla ve sabırla öğrenilebileceğine dikkat çekti. Üçel, "Çok uzun yıllar öncesinden hayatımıza giren tango, aslında görünenden daha fazlası. Geçmişini bilmeden ya da çok fazla araştırmadan, sadece merak ettiğiniz için bile başlayabileceğiniz tango, size çok daha fazlasını sunuyor" dedi. İzmir'de bir tango festivali hayali kuran ve bunu ikinci kez gerçekleştiren İrfan Üçel ile süreci konuştuk...

SADECE DENEMEK İSTEDİM

TANGOYLA NASIL TANIŞTINIZ?

Aslında ben başka bir meslek yapıyordum. O sırada da tanıdığım biriyle iş için görüşmeye gittim. O gün de tesadüfen salsa gecesi varmış. Yanına gittiğim kişi bana dansı deneyebileceğimi söyledi. Ben de merak etmeye başladım ve 'denesem ne kaybederim' dedim. Böylece tangoya başladım. Hatta sorduğumda da tangoyla başlayıp sonra salsaya geçebileceğimi söylediler. O günden beri de tango yapıyorum, hiç bırakmadım. Salsaya geçecektim ama istemedim çünkü tangoyu çok sevdim. Daha sonra üniversitede okurken ders vermeye başladım ve sonra onu da bırakmadım. Deneyerek başladım, şimdi mesleğim oldu.

DUYGULARIN DIŞA VURUMU

TANGOYU BİRAZ ANLATIR MISINIZ?

Tangonun bir üniversitesi yoktur. Usta çırak ilişkisi üzerine kuruludur. İnsanlar öğrendikleri şeyi aktarmayı severler. Bu sebeple ben de çok seviyorum ve öğretmek benim için çok keyifli. Tango insanı içine çeken bir danstır. Duyguların dışavurumudur. Gerginliğini, mutluluğunu ve üzüntünü ifade edebilirsin. Bu sebeple de çok özeldir. Herkes mutlaka tango yapmalı. Ortalama iki yılı gözden çıkararak ve çok iyi çalışarak bunu başarabilirsiniz.

CİDDİ BİR EMEK İSTİYOR

DANSIN ZORLUKLARI NELER?

Tangoyla ilgili anlatılacak çok fazla şey var. Bu ortak bir dil. Kadın ve erkek bunu icra ederler. Ama bunu öğrenmek çok zor ve ciddi emek istiyor. Sürekli gelişiyor. Bu Arjantin kültürü ama biz en yakın kültüre sahibiz. Burada beraber adım atmayı öğreniyorsunuz. Tango öğrenirseniz yeni bir dil öğrenmiş olursunuz ve bir süre sonra da yaşam biçiminiz olabilir. Bu, çok para harcatan bir iş. Sürekli dans gecelerine gitmeniz gerekebiliyor. Ayrıca bizim ülkemizde meslek olarak görülmüyor. Ama aslında bizim mesleğimiz bu. Sabit gelirle çalışmak gibi değildir. Şu an bir tek dans ederek geçinemezsiniz.

26 WORKSHOP GERÇEKLEŞTİRİLECEK

TANGO FESTİVALİ'NDEN BAHSEDEBİLİR MİSİNİZ?

Bu sene ikinciyi yapıyoruz. Daha çok uluslararası katılımcımız var. Bizim amacımız İzmir'e tangoyu tanıtmak, bu dansı daha fazla kişiye ulaştırmak ve onların festivalde güzel zaman geçirmelerini sağlamak. İçerisinde çok farklı kültürler, birbirinden farklı koreografiler var. Ayrıca bilmeyenlerin öğrenmesi amacıyla da 26 workshop verilecek. Yani hem izleyip hem de ustalardan ders alabilecekler. 5-8 Ekim arasında olacak. Düzenli olarak güncellemeleri ve programları da paylaşıyoruz. Festivale konserlerle başlamak istiyoruz. Kısacası biz bu seneki festivalle birlikte tangoyu tanıtma görevi de üstlendik. Çünkü tango yapan insan sayısı az. Bunu artırmak istiyoruz, daha fazla insan öğrensin istiyoruz. Hatta ilk kez bir tango orkestrası kurmak için adımlar attık. Kendi orkestramızla çıkmak istiyoruz.

İZMİR NEDEN ÖNCÜ OLMASIN?

GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLERİNİZ NELER?

Bu festivalleri devam ettirmek istiyoruz. 3. festivali yaptığımızda artık her yerde tango yapabilmek ve daha fazla yabancıyı buraya getirebilmek istiyoruz. Bugün Belgrad en büyük tango festivalini yapıyor. Neden İzmir ya da Türkiye değil? Biz bunu yapabiliriz. İzmir çok özel bir şehir.

DANS İLE DOLU 4 GÜN

EKİM PERŞEMBE: 19.30 - 21.00 arası Mehmet Artunç'un vereceği Tango Müziği dersi. Ardından festivalin ilk milongası 21.30'da başlayacak, 02:00'e bitecek.

6 EKİM CUMA: Mert Moran - Elpida Gallou, Akın Gökkaya - Dilan Yılmaz tarafından aynı anda farklı salonlarda 2'şer saat ders tango dersi. 21:30 - 04:00 arası Tarihi Portekiz Sinagogu'nda Gece Milongası.

7 EKİM CUMARTESİ: Pasta Emma Cafe Restoran'da saat 16:00'da Gündüz Milongası. Okulda saat 12:00'dan 20:15'e kadar tango dersi. Akın Gökkaya - Dilan Yılmaz , Buket Akdol - Alper Maşalı, Ariel Taritolay - Ezgi Ömüriş, Macit Şirin - Ceccilia Piccinni Batuhan Boy - Nida İnceoğlu Eşref Tekinalp - Vanessa Gallou çiftlerinin dersleri. Gala Milongası 21:30 - 04:00 arasında da Tarihi Portekiz Sinagogu'nda gerçekleştirilecek.

8 EKİM PAZAR: 15:00 - 20:00 arası Gündüz Milongası. 12:00 - 16:30 arası 115 Karma Atölye'de Eşref - Vanessa, Mert - Elpida, Batuhan - Nida ve Yalçın Badem - Berkil Ceran'dan tango dersleri. 21:30- 02:00 arasında Kapanış Milongası.