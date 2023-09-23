Toprağın mucizelerinin izinde

Türkiye 7 coğrafi bölgeden oluşuyor. Bu 7 bölgenin 7'si de hem iklim hem de toprak yapısı olarak birbirinden oldukça farklı özellikler gösteriyor. Bu farklılıklar insanların karakterinden, yaşam biçimine ve yeme içme kültürüne kadar her şeyi bire bir etkiliyor. Türk mutfağı tüm bu bölgelerin birleşiminden de daha fazlasını içeriyor. Asya ile Avrupa kıtası arasında bir köprü görevi üstlenen Anadolu, aldığı göçler ve geçmişten geleceğe üzerinde yaşayan kültürlerin de etkisiyle pek çok zenginliği barındırıyor. Bölgelerin farklı iklim ve toprak yapıları şehirler özelinde de çeşitlilik gösterdiği için bu ürünler yöre insanının yaşam kültürünü ve yeme içme alışkanlıklarının oluşmasına katkı sunuyor. Özellikle Ege Bölgesi, tek bir bölge olarak anılsa da kıyı ve iç bölgelerde oldukça farklı kültürel yapıların ve lezzet reçetelerinin ortay a çıkmasına olanak tanıyor.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE

Bu hafta Denizli'de gerçekleşen Topraktan Tabağa etkinliğinde muhteşem kültürel ve gastronomik bir deneyime katıldık. Gonca Saldanlı önderliğinde Ege, Akdeniz ve Anadolu mutfağını sahiplenen, açıldığı günden bu yana bölgenin lezzet birikiminin hak ettiği değeri bulması adına projeler yürüten Labada Brasserie'nin 5. yılı için organize edilen bu gastronomik deneyim gezisi Denizli topraklarının zenginliği ile bir kez daha tanıştırdı bizi... AYDEM Enerji, Tabea, Tale's, Buldan's ve Sevilen Group'un sponsorluğunda gerçekleşen bu etkinlik, ata tohumunun, ekşi mayanın, Denizli topraklarında lezzetlenen Kale biberinin, Serinhisar leblebisinin, dağ kekiğinin, Honaz salçasının, Çivril ovma peynirinin, Buldan patlıcanı ve simidinin, menengiç odunuyla pişen, elle yenen Denizli kebabının geçmişten geleceğe yaptığı yolculuğun bir özeti oldu. BU özel topraklara has ürünlerin, yöreselliğin ve lezzetin kıymetini bilen genç kadın girişimcilerin ve bu lezzetleri şık sofralarla buluşturan genç şeflerin hikayesini dinlemek başlı başına bir deneyimdi aslında... İlk durağımız Denizli Gastronomi Elçisi olmaya aday Buldan'dı. 230 yıllık bir tarihe sahip olan Buldan Kültürevi'nde konağı kültürevine dönüştüren felsefe öğretmeni Aytekin Kılınç'ın anlatımı ile bölgedeki tüm kültürlerden etkilenen ilçenin sosyal yaşamını dinledik. Mimariyi komşuluğun belirlediği sokaklarını, Dokumacılar caddesinin antik kanalizasyonunun geçmişini ise Sait Yalçın'dan öğrendik.

TEK BİR TOHUM BİLE ÖNEMLİ

Sabah kahvaltısı ise şölen gibiydi. 4 kişilik ailesi ile tarım yapan Murat Yeşildağ'ın Tekke Mevkii bölgesinde bulunan ve 700 rakımda yer alan tarlasında bölgenin geleneğine uygun yer sofrasında yaptığımız kahvaltıda, tarladan sabahın ilk saatlerinde toplanmış Girye (kıryeri) domatesi, nacur (uçur) Kale biberli, ovma peynirli, Labada yapımı sucuklu bükme, Labada yapımı reçel, acuka ve Buldan simidi, yöreye ait sucuklu un kavurma yediklerimizden sadece birkaçıydı. Kahvaltının ve Ege'nin olmazsa olmazı zeytinyağı da sofranın baş köşesinde yerini aldı. Yerel üretici Murat Yeşildağ'ın, toprak yapısı ve sebzelerle ilgili verdiği küçük bilgiler ışığında kendi domateslerimizi topladık. Ata tohumu domateslerimizi İzmir'e getirdik, çünkü o domateslerin çekirdeği hala fide vermek için tohum olarak kullanılabilen türdendi. Oradan getirdiğimiz domateslerin çekirdeklerini saksıda da olsa balkonla da sınırlı kalsa üretmeye ve belki kuşaktan kuşağa aktarmaya çalışacağız. Çünkü artık tek bir tohum bile çok büyük önem taşıyor.

GEZGİNLİĞİN BİR ADIM ÖTESİ

Domates hasadının ardından şehir merkezinde "Denizli" deyince akla gelen kebabını deneyimlemek için soluğu Kebapçı Enver'de aldık. Kebabın pişmesi, hangi etlerden yapıldığı konusunda bilgilendikten sonra ise coğrafi işaretli Serinhisar leblebisi, Kale biberi ve kekik hakkında da eşsiz bilgiler edindik. Denizli'de şıklığıyla öne çıkan Publin Labada'da ise coğrafi işaretli ürünlerin muhteşem yorumlarını tattık. BİR şehri tanımak için sadece tarihi ve turistik yerlerini gezmek yetmiyor. Kültürü oluşturan mutfağını deneyimlemeden ne o bölgeyi ne o bölgenin insanını anlamanız ne de tarihini, kültürünü özümsemeniz mümkün değil. Pek çok gezgin de artık bunun bilincinde. Bu yüzden gezmek, tanımak için gittiği yerlere, şehirlere ait lezzetleri tatmadan dönmek istemiyor. Bu tür seyahatin bir adım ötesi ise sadece yemekleri tatmak değil, toprağına basmak, bağlarında dolaşmak, ağaçlarını koklamak, ürünlerini toplamak. Sadece vitrindeki ürünlere bakıp geçmek değil hikayelerini dinlemek tezgahın arkasına geçmek, elini çamura bulamak ve yaşayabildiğin kadar deneyim yaşamak. İşte bizim Denizli'de yaşadığımız böyle bir seyahatti...

YEMEDEN DÖNME!

●Denizli kebabı ● Acı biberli ve isli yoğurtlu tatar ● Gelin turşusu ● Kokoreç ● Yen böreği ● Zeytinyağlı patlıcan gömme ● Sucuklu un karıştırması ● Bükme (otlu, pırasalı, peynirli fark etmez hepsi nefis) ● Tahinli pide ● İrmik helvası ● Cızlama ● Çaput aşı ● Ballı börek ● Börülce böreği ● Çiğ dolma

YAPMADAN DÖNME!

● Ata tohumundan sebzelerin yetiştiği tarlalarda hasata katılmadan ● Denizli'nin uçsuz bucaksız bağlarında dolaşmadan ● Yerel üreticilerden tohumun yiyeceğe dönüşümünün hikayesini dinlemeden, usta şeflerden sebze meyvenin sanat eseri gibi tabaklara dönüşümünü öğrenmeden ● Coğrafi işaretli ürünlerden (Kale biberi, kekik, Serinhisar leblebisi, Çameli fasulyesi, cevizi, Çivril ovma peyniri...) almadan, onların yöreye has pişirilmiş şekillerinden (Denizli kebabı) tatmadan ● Denizli'nin antik kentlerini (Laodikea, Hierapolis, Tripolis, Tabae, Colossae, Eumania, Heraklia Balbace, Dionysopolis) gezmeden ● Doğal güzelliklerini (Güney Şelalesi, Kaklık Mağarası, Pamukkale) görmeden