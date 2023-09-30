Ebeveynlerin başucu kitapları

Çocuk yetiştirmek oldukça zor bir görev. Ve bu görevi hepimiz önce kendi ebeveynlerimizden sonra da okuduğumuz kitaplardan öğreniyoruz. Bazen hatalar yapıyoruz, üzüyoruz, üzülüyoruz. Ama önemli olan hataları fark edip bunları düzeltebilmek. Anne ve babalık üzerine daha çok şey öğrenmek isteyenler için D&R'ın raflarında bir gezintiye çıktık. Siz de iyi ebeveyn olmanın yollarını arıyorsanız çok daha fazla rehber kitap bulabilirsiniz.

YETİŞİN ÇOCUKLAR: BEBEKLİKTEN ERGENLİĞE ÇOCUK YETİŞTİRME KILAVUZU

New York Üniversitesi'nde akademik hayatını sürdüren Prof. Dr. Selçuk Şirin yıllardır kurguladığı içeriğini gerçek ebeveyn olunca güncellediğini anlatıyor. Gerçek yaşam ile teorinin her zaman paralel gitmediğinden dem vuran yazar, ebeveyn olduğunda tüm teorik bilgilerini temize çektiğini ve gerçek yaşamda işe yaradığını görmediği hiçbir şeye kitabında yer vermediğini söylüyor. Yazarın ergenlik dönemi

için "Yetişin Gençler Ergenlikten Yetişkinliğe Geçiş Kılavuzu" isimli bir kitabı daha var.

BENİ ÖDÜLLE CEZALANDIRMA

Gazeteci yazar Dr. Özgür Bolat kitabında, yaygın olan kanının aksine ödül vererek çocuğu sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik etmenin mümkün olmadığını savunuyor. Karne hediyesi vermenin öğrenmeyi değersizleştirdiğini anlatıyor. Çocuğun yaratıcılığını ve performansını geliştirebilmesi, değerler eğitimini alması, sorumluluk kazandırma konularında iç motivasyonunu artırmanın ve onu mutlu bir insan olarak yetiştirmenin en doğru yol olduğunu vurguluyor.

KORKMA, İYİ BİR ANNESİN

Zaman zaman kendinden şüpheye düşerek kendi içinde acaba iyi bir anne miyim, yeterli bir anne miyim sorgulaması yaşayanlar için şifa olacak bir kitap. Eğitimci yazar Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal bu kitabında çocuk gelişimi konusunu roman türüne uyarlayarak farklı bir tarz denemiş. Bilimsel araştırmaların da ışığında çocuk gelişiminde beş yaşına kadarki sürede annelerin karşılaştığı durumlara gelenekselden farklı yaklaşımlar getiriyor. Annelerin "yalnız değilsiniz" ve "annelik bir yarış değildir" mesajını alacağı bu başucu kitabı rahatlatıcı bir ilaç olmayı başarıyor.

ANA BABA VE ÇOCUK

Çocuk Gelişimi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Yavuzer bu kitabında çocuk eğitimi konusunda aile bireylerinin ve aile içindeki tutumların çocuklara etkisine değiniyor. Tembellik, söz dinlememe, yaramazlık yapma gibi pedagojik kaynaklı sorunlara nasıl yaklaşılması gerektiğini geleneksel yöntemlerden farklı bir yaklaşımla anlatıyor. Pasif dinleme ve aktif dinleme gibi iletişim becerilerini geliştirmek, okul başarısızlığı sorunlarına etkili şekilde müdahale etmek gibi konularda bilimsel dayanaklı çözüm önerileri sunuyor.

MASAL TERAPİ

Judıth Malika Liberman bu kitabında farklı kültürlerden 54 masala yer vermiş. Ancak bu kez masallar büyükler için yazılmış. Yazar okuyucuyu, ruhu sıkıldığında, yolunu kaybettiğini hissettiğinde kitabı rastgele açıp önüne çıkan masalı okumaya davet ediyor. Masal Terapi, kuyucunun içindeki çocukla yeniden temas edip iyileştirici gücüne sahip çıkmasını istiyor. Bunalan, bir çıkış kapısı arayan anneler için keyifli, nefes aldırıcı, farklı bir kitap.

ÇOCUĞUNUZA SINIR KOYMA

Bir aile terapisti ve eğitim psikoloğu olan yazar Robert J. Mackenzie kitapta, çocuklar yanlış davranışlarda bulunduğunda onlara nasıl net ve etkili sınırlar koyulması gerektiğine dair önemli ipuçları veriyor. Aile içinde güç savaşı olmadan nasıl huzurla yaşanabileceğine dair etkili yöntemler anlatıyor. Çocukların genişletmeye çalıştığı ve annelerin baş etmekte zorlandığı sınırlar ve özgürlük konusunun kavgasız gürültüsüz bir yaklaşımla nasıl kontrol altında tutulabileceğine dair örnekler veriyor.

BAŞARIYA GÖTÜREN AİLE

Doğan Cüceloğlu, çocuğu sınav döneminde olan ebeveynlere yönelik destek olarak hazırladığı bu kitabında, yaşam başarısının gerçekten ne olduğunu ailelere sorgulatmayı başarıyor. Hem çocukların hem de annelerin zorlu sınav dönemlerini en az hasarla ve en verimli şekilde geçirebilmeleri için dikkat edilmesi gerekenleri yazarak başarıya giden yolu aydınlatıyor.

DUYGUSAL ZEKâSI YÜKSEK ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK

Matematik profesörü olan yazar John Gottman bu kitabında çocukları duygusal yönden besleyebilmenin önemine değiniyor. Aile içindeki iletişimde empati, anlayış, duyguları tanıma, kendini ifade etme gibi hususlara önem vererek yani duygu koçluğu yaparak duygusal zekâsı gelişmiş bireyler yetiştirmenin mümkün olabileceğini anlatıyor. Başarılı anne olmanın gizli ya da karmaşık formüllerinin olmadığını, sevgi, yakınlık ve empati sayesinde anlamlı ve sağlıklı bir iletişime sahip ailevi ilişkilerin kurulabileceğine değiniyor.