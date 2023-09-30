Sezonun kilit parçası: Beyaz gömlek

Bazı kilit parçalar vardır, görüntünüzde onları kullanmanız cool olmak için yeter de artar. Beyaz düz gömlekler bunların en başında geliyor. Kalıpların dışında tarzlarda da kombinleyebileceğiniz beyaz gömleklerinizle sadece doğaçlama yaparak da yepyeni stil adımlarını giyim alışkanlığınıza dahil edebilirsiniz. Eğer şık bir görünümse amacınız, stiletto ve şık takılardan yardım alabilirsiniz. Beyaz gömleğe parlak taşlı küpeler çok yakışacaktır. Spor stilden vazgeçmem diyenlerdenseniz; sneaker ve beyzbol şapkası ile stilinizi tamamlayabilirsiniz.

KIŞIN TERLİK RAHATLIĞI

Moda dünyasında rahatlığın ön planda olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu sonbahar/kış sezonunda terlikler hem markalarda hem de sokak modasında karşımıza çıkıyor. "Kışın terlikle sokağa mı çıkılır?" demeyin. Terlikler, son yıllarda bir trendin ötesine geçti, başka bir şeye dönüştü. Aklımıza gelebilecek hemen hemen her ayakkabı, bir terlik görünümü olarak yeniden tasarlandı. Sezonun koleksiyonlarında, düz tabanlardan platformlara, ince ya da kalın topuklara kadar her isteğe uygun seçenekler mevcut. Özellikle içi kürklü olanlar bir tık daha öne çıkıyor.