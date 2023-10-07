Antik çağdan beri değişmeyen model drape

Antik çağdan günümüze dek gelen bir moda detayı varsa da o kuşkusuz drapedir. Bu zahmetsiz ve zarif yaklaşım, çok yönlü, gurur verici ve rahat çekiciliğiyle yeni sezonda da popüler olmak için şimdiden yerini ayırdı. Gece kıyafetlerinde, gündüz giyiminde, elbiselerde, eteklerde kısacası kumaşa dair her aşamada kullanılan bu teknik, dönüp durur yeniden moda olur! Çünkü drapeli modeller vücut hatlarını drapenin bulunduğu bölgede olduğundan daha ince gösterme sihirine sahiptir. Özellikle vücudunun belirli bir bölümünü kamufle etmek isteyenler için oldukça büyük avantaj sağlayan bu detay, bu kış tüm elbiselerde karşımıza çıkıyor!