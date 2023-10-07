“Duyguları harekete geçirebilmek önemli”

Bir film ya da albüm çıktığı zaman öncelikli olarak afişlerine ve kapaklarına bakarız. Tasarımların ilgi çekici olması o film ya da albüm hakkında ilk izlenimi verir. Afiş tasarımcısı ve görsel sanatçı olan Galip Aksular, çok uzun zamandır önemli afiş tasarımları yapıyor. "Karanlıkta Komedi, Tatlı Kaçık, Her Şey Aşk İçin, Seviyorsan Git Ayrıl Bence" gibi tiyatroların ve filmlerin afişlerinin yanı sıra " Tozkoparan İskender, Metamorfoz " dizilerinin de afişlerine imza atan Aksular, bu işi yapmaktan ne kadar keyif aldığını anlattı. Afiş tasarımının bir ekip işi olduğuna dikkat çeken Aksular, her seferinde farklı konseptler oluşturmak için uğraştığını belirtti.

'FARKLI BİR DÜNYA'

● Afiş tasarlama işine nasıl başladınız? Elimden geldiğince farklı, yaşayan afişler yapmaya, fikri olan konseptler üretmeye özen gösteriyorum. Bunun için çalıştığım ekip arkadaşlarımla birlikte, konuşarak bir dünya yaratıyoruz. Sinema filmlerine ilgim vardı ve ben olsam şöyle yapardım diye düşünürdüm hep. Sonrasında "Neden bunu ben de yapmayım" dedim. Tutkum büyüyerek bu zamana kadar geldi. O yüzden işimi çok seviyorum. ● Bu işin bam teli dediğimiz asıl kritik noktaları neler? Çok fazla görsel inceliyorum. İnsanları gözlemliyorum. Olayları kafamda bir sahne varmış gibi işleyip sonrasında ekranda bir puzzle gibi birleştiriyorum. Bence işin en önemli kısmı iyi gözlemlemek. Bu yönden kendimi şanslı hissediyorum. Gerçekten afişe bakan bir kişinin duygularını harekete geçirmek önemli. Bunu başarabiliyorsak doğru bir noktadayız. Duyguları harekete geçirmeyi ve düşünmeyi sağlıyorsam bu doğru bir yoldur. ● Tasarım yapmanız istendiğinde kriterleriniz nedir? Filmin duygusuna sahip olmam için öncelikle senaryosunu okumam gerek. Senaryosunu detaylı inceliyorum, daha sonrasında yönetmen, senarist ve yapımcının hayal ettiklerini dinliyorum. Sonrasında bir yol haritası çıkarıyorum. Müzikte de aynı... Müziği dinleyip sözlerinin anlamlarını araştırıyorum. Kısacası duyguyu ortaya koymaya çalışıyorum. Böylece afiş veya müzik kapaklarının tasarımları ortaya çıkıyor. '

İŞİN SIRRI İYİ BİR EKİP'

● İşin başarılı olmasında afişlerin ve tasarımın etkisi nedir? Her işte olduğu gibi bu işte de ambalaj önemli. Bir ürünü bazen sadece ambalajı iyi diye alabiliyoruz. O yüzden filmin ön yüzünü, fotoğrafçıdan başlayarak kıyafetine daha sonra saç ve makyaj ekibine kadar her şeyi etkiliyor. Bunların sonucunda ise güçlü ve etkileyici afişler çıkararak işi başka bir boyuta taşıyoruz. Bence tüm sır, iyi bir ekip ve açık görüşlü insanlarla çalışmakta gizli.

'UFKUNUZ AÇILIYOR'

● Yurt dışında da çalışmalarınız var mı ? Amerika'da birkaç çalışmam olmuştu. Bunlardan biri Netflix projesi diğerleri ise kısa metraj filmler. Açıkçası yurt dışında proje üretmek keyifli oluyor çünkü başka bir vizyonda insanlara hizmet ediyorsunuz. Böylece ufkunuz da açılıyor. ● Yapmaktan en çok keyif aldığınız tasarım hangisi? Yaptığım her işi bir parçam olarak kabul ediyorum. Hepsi bir amaca hizmet ediyor, o yüzden hepsi benim için çok özel diyebilirim. Bu da sanırım işlerime yansıyor.