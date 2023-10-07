Gerçek kitapların sanal fuarı başladı

UÇURTMA AVCIS

YAZAR: KHALED HOSSEİNİ

Afgan asıllı Amerikalı Yazar Khaled Hosseini'nin kaleme aldığı Uçurtma Avcısı, yüreklere işleyen hikayesiyle yayımlandığı günden itibaren en çok satan romanlar arasında yer alıyor. 2003 yılında İngilizce olarak yayımlanan eser, yazarın hayatından izler taşıyor. Roman, uzun yıllardır siyasi karışıklıklar ve savaşlarla gündeme gelen Afganistan'daki insanlık dramına dikkat çekiyor. Uçurtma Avcısı'nda, birlikte büyüyen Emir ve Hasan adlı iki çocuğun hikayesi anlatılıyor. İki çocuk, ait oldukları sınıflar bakımından birbirinden çok farklı şartlarda büyüyor. Emir'in babası, Afganistan'ın varlıklı ve tanınmış kişileri arasında yer alıyor. Hasan'ın babası ise Emir'in babasının yanında hizmetkar olarak çalışıyor.

YAVAŞLA

YAZAR: KEMAL SAYAR

Kemal Sayar, daha akıllı telefonların, daha hızlı internetin ve daha hızlı otomobillerin çağında yaşayan bizlere, üzerinde "Yavaşla!" yazan bir tabela gösteriyor âdeta. Herkesin zamansızlıktan yakındığı bu çağda; hız yapmanın zaman kazandırmadığını, o hızla benliğimizden, sevdiklerimizden ve biricik hayatımızı duyumsayarak yaşamaktan uzaklaştığımızı anlatıyor. Modern hayatın baş döndürücü hızından uzaklaşmak ve sevdiklerinin gözlerinin içine bakmak isteyenler için, bir kılavuz kitap.

OTOSTOPÇUNUN GALAKSİ REHBERİ

YAZAR: DOUGLAS ADAMS

Galaksinin Batı Sarmal Kolu'nun bir ucunda, haritası bile çıkarılmamış ücra bir köşesinde, gözlerden uzak, küçük ve sarı bir güneş vardır. Bu güneşin yörüngesinde, tamamıyla önemsiz ve mavi-yeşil renkli, küçük bir gezegen döner. Gezegenin maymun soyundan gelen canlıları öyle ilkeldir ki dijital kol saatinin hâlâ çok etkileyici bir buluş olduğunu düşünürler. Bu gezegenin şöyle bir sorunu vardı: Üzerinde yaşayan halkın büyük bölümü çoğu zaman mutsuzdu.Bu sorun için pek çok çözüm önerilmişti, ama bunların çoğu genellikle yeşil renkli küçük kâğıt parçalarının hareketleriyle ilgiliydi. Bu da tuhaftı, çünkü aslında mutsuz olanlar yeşil renkli küçük kâğıt parçaları değildi. Bu nedenle sorun varlığını sürdürdü; halkın çoğunun durumu kötüydü ve onların büyük bölümüyse sefildi. Yaklaşık iki bin yıl sonra, bir perşembe günü korkunç, aptal bir felaket meydana geldi. İşte bu kitap o felaketin doğurduğu bazı sonuçların öyküsüdür.

AŞKA DAİR NESİRLER

YAZAR: ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN

Gelme diyecektim, geldin. İyi ettin geldiğine. Nerdeyiz? Bir şehir yanıyor, dikkat et. Tutuşabiliriz, işte ilk ateş gözlerine düştü, sonra dudaklarına, saçlarının arasına kıvılcımlar doldu ışıl ışıl. Yanıyorsun, yanıyorum, yanıyoruz. Aramakla yetinsek bunlar gelmeyecekti başımıza. Yine de memnunum. İyi ettin geldiğine. Taş olup kalmaktansa, ağaç olup yanmak iyi. Ellerini ver, ellerini. Öpüşmeye susadım. Tırnak uçlarından öpmeye başlayacağım seni. Titreme, yanıyorsun.

İNSAN VÜCUDU TİYATROSU

YAZAR: MARİS WİCKS

İnsan Vücudu Tiyatrosu'na hoş geldiniz. İnsan biyolojisine yapacağınız bu büyüleyici yolculuğun her aşamasında size ben eşlik edeceğim. Önce sahneye bir iskelet olarak çıkacağım ve her bölümde kostümüme yeni bir katman eklenecek, ta ki vücudum tamamen oluşana kadar. Bu anatomik yolculukta konunun kalbine (hatta midesine, damarlarına, hücrelerine, kemiklerine, beynine) kadar ineceğiz. Oyunumuz eğlenceli, hatta o kadar eğlenceli ki bedenimiz hakkında bunca şeyi ne ara öğrendiğinize şaşıracaksınız. İnsan Vücudu Tiyatrosu, çocukların (ve yetişkinlerin) vücudumuzun işleyişini derinlemesine ve keyif alarak öğrenebilmesi için harika bir kaynak.

KARA DELİKLER

YAZAR: STEPHEN HAWKİNG

2016 yılının BBC Reith derslerinde Stephen Hawking, bütün bir ömür süren araştırmalarını on beş dakika içinde aktarma gibi gerçekten zorlu bir meydan okumayı kabul etti. Bu çok kısa süren derslerde Hawking, evrenin gizemlerini ortaya sererken, kara delikleri anladığımız takdirde uzayzamanın sırlarına erişebileceğimizi vurguluyor.

NAKİT AKIŞI - ÖLÇÜM ÇEYREĞİ

YAZAR: ROBERT T. KİYOSAKİ

Nakit Akışı Ölçüm Çeyreği kimilerinin neden daha az çalışıp daha çok kazandıklarına, daha az vergi ödediklerine ama başkalarına göre kendilerini mali açıdan neden daha çok güvende hissettiklerine ışık tutuyor. İşin sırrı Ölçüm Çeyreğinin hangi diliminde çalışacağınızı ve zamanını bilmekte. Hiç merak ettiniz mi? Çalışan biri olmakla iş sahibi olmak arasındaki farkı... Bu kitap, iş güvencesinin ötesine geçmeye ve kendi mali özgürlük dünyasını aramaya, yaşamlarında köklü profesyonel ve mali değişiklikler yapmaya, Sanayi Çağından Bilgi Çağına geçmeye hazır olanlar için yazılmıştır. Bu kitap yeni seçenekler, yeni yönler ve yepyeni bir mali gelecek belirlemenin püf noktalarını anlatır.