Kahve telvesinden resimler Balçova’da sergilendi

Uluslararası Kahve Örgütü'nce 1 Ekim Dünya Kahve Günü kapsamında Balçova'daki bir AVM'de faaliyet gösteren Local Cups isimli kahve dükkanında farklı bir sergi düzenlendi. Kahvenin sürdürülebilirliğine vurgu yapmak amacıyla dünyaca ünlü ressamların 15 eseri, sanatçı Beyza Harman tarafından kahve posasıyla yeniden resmedildi. Sergilenen eserlere büyük ilgi gösteren vatandaşlar, sanatçı Harman ile de workshop yapma fırsatı buldu. Etkinlik hakkında bilgiler veren Local Cups'ın marka kurucusu ve ortağı Namık Ergin, "Bilindiği üzere 1 Ekim Kahve Günü. Uluslararası Kahve Örgütü tarafından sürdürülebilirliği vurgulamak için yaratılmış ve kurgulanmış bir gün. Biz de sürdürülebilirliği nasıl farklı şekilde gösterebileceğimizi düşündük. Bugüne kadar kahve posasından çok fazla şey yapıldı. Geri dönüşüm için çok fazla şey yapılabilir ve çoğu da uygulanıyor. Ancak biz kahve posasını resim kanvaslarına taşıyalım dedik. Böylelikle kahve posalarıyla resimleri ölümsüzleştirdik. Sanatçımız Beyza Hanım eserleri hayata geçirdi. Dünya üzerindeki yapılmış en ünlü 15 eseri kahveyle tekrar hayata geçirdi ve ortaya güzel bir sergi ortaya çıktı" diye konuştu.

DÜNYACA ÜNLÜ 15 SANAT ESERİ

Kahve posasından yapılan eserlerin sahibi Beyza Harman, bu yöntemi ilk olarak Türk kahvesi içtikten sonra denediğini söyledi. Erciyes Üniversitesi Heykel Bölümü'nde öğrenim gören Harman, "Birgün Türk kahvesi içerken aklıma resim yapmak geldi. Telvesini sulandırarak resim yapmayı denedim. Başlayınca olduğunu fark ettim. Verdiği renk biraz daha düşük olduğu için granül kahveyle denedim. Dünyaca ünlü 15 sanat eserinin tablosu var. Hepsini kendi tarzımda bir araya getirdim. Hepsi çok güzel ve anlamlı eserler" ifadesinde bulundu.