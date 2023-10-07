Meme kanserinde yüksek riskli kadın kimdir?

Bir kadının yaşam boyu meme kanserine yakalanma riski gelişmiş batı ülkelerinde yüzde 12, ülkemizde ise yaklaşık olarak yüzde 8 oranındadır. Söz konusu risk, her kadın için aynı değildir. Bazı durumlarda meme kanseri riski yükselmektedir.

Meme kanseri gelişme riski hafif, orta ve yüksek risk artışı olarak tanımlanabilir.

Bu yazımızda yüksek riskli kadınlar ele alınacaktır.

Meme kanseri yüksek riskli kadınlar;

. Yakın akrabasında 2 ve daha fazla meme kanseri olanlar . Genetik (irsi) gen bozukluğu olanlar . Yakın akrabasında yumurtalık ve meme kanseri olanlar . Meme biyopsisinde riskli patolojisi olanlar . Genç yaşlarda (10-30 yaşlar) radyasyona maruz kalanlar . Risk hesaplamasında yüzde 20'den fazla riski olanlar olarak tanımlanmaktadır.

TEDAVİ EDİLEBİLİR

Meme kanseri riski belirlemek önemlidir. Çünkü meme kanseri tedavi edilebilir kanser türüdür. En önemli konu erken tanı ve uygun tedavisinin yapılmasıdır. Özellikle yüksek riskin tanımlanması ile yapılacak planlama ve engelleme işlemleri çok değerlidir.

Bunun için risk azaltıcı işlemler geliştirilmiştir.

Meme kanseri riski yüksek hastalarda risk azaltıcı yaklaşımlar şunlardır.

. Erken başlayan özenli kanser tarama programları . Risk azaltıcı meme cerrahi girişimleri . İlaçla önleme işlemleri Erken tanı için 25 yaşında uygun meme kanseri tarama programlarına başlanmalıdır. Bu konuda sizleri meme doktorunuz bilgilendirecek ve yönlendirecektir. Amaç olası meme kanserini erken tansının sağlanmasıdır.

En etkili yöntem olan risk azaltıcı cerrahi işlemleri olarak meme derisi korunarak tüm süt bezelerin çıkarıldığı ameliyatlar yapılmalıdır. Sonrasında her iki tarafa silikon implant konulur.

Bazen bu işlemlere her iki taraf yumurtalıkların alınması eklenebilir. Bu yöntem meme kanseri gelişme riskini yüzde 95 fazla engellemektedir. Yüksek riskli kadınlardaki bir diğer yöntem ise ilaçla meme kanseri gelişinin engellenmesidir. Bunun için anti-östrojen ilaçları kullanılmaktadır. Genellikle meme kanserleri kadınlık hormonu olan östrojen bağımlı tümörlerdir.

Östrojenin baskılanması ile meme kanserinin gelişmesi ve ilerlemesi engellenmeye çalışılır. Tüm bu yöntemlerle meme kanserinden korunulmakta ve kadınların yaşam kaliteleri yükseltilmektedir.

Sağlıkla kalın.