Yörük mirası güreşler İspanya’yı aratmıyor

Türkiye'de sadece Artvin, Muğla ve Aydın'da Osmanlı döneminden günümüze kadar devam eden Yörük kültürünün bir parçası olan 'Boğa Güreşi' geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Belirli dönemlerde düzenlenen ve kıyasıya geçen boğa güreşlerini bölgeye gelen binlerce kişi heyecanla izliyor. Neredeyse her hafta bir mahallede düzenlenen güreşler nedeniyle Muğla, İspanya'yı aratmıyor.

AYDA 10 BİN TL HARCIYORLAR

Temmuz-Ekim aylarında hafta sonlarında düzenlenen boğa güreşlerine binlerce vatandaş 35-40 derece sıcağa rağmen izlemek için arenayı dolduruyor. Yörük kültürünün yaşatılması için boğalar için aylık 10 bin lirayı bulan harcama yapılıyor. Tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, baş altı ve baş kategorilerinde güreşen boğaların güreşinden elde edilen gelir, belirlenen ihtiyaçlar için kullanılıyor. Muğla'da yıllardır geleneksel olarak devam eden boğa güreşlerinin yaşatılması amacıyla Menteşe, Yatağan ve Ula ilçelerinde Boğacılar Derneği kuruldu. Dernekler yaz sezonu öncesi bir araya gelerek yaz aylarında hangi ilçede, ne zaman boğa güreşi yapılacağının programını yapıyor. Farklı ilçelerdeki boğa güreşi programlarının aynı hafta çakışmaması için yapılan program Muğla Valiliğine gönderilerek gerekli izinler alınıyor.

Türkiye'nin ilk güreş arenası Ula'nın görevi başında vefat eden Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın adını taşıyor.

TEK GÜREŞ ARENASI ULA'DA

Yağlı güreşlerde olduğu gibi boğa güreşlerinde de değişik boyda ve kiloda güreşler yapılıyor. Güreşleri kazanan boğa sahiplerine kupa veriliyor. Muğla yöresinde ve diğer illerde boğa güreşleri genellikle Haziran- Kasım aylarında ve Pazar günleri yapılıyor. Ula'nın görevi başında vefat eden Belediye Başkanı İsmail Akkaya adını taşıyan güreş arenası ve sosyal tesisleri Türkiye'nin ilk güreş arenası olma özelliğini taşıyor.

BOĞA FİYATLARI ARABA PARASI

Güreş boğalarının güreşlere hazırlanması ve bakımı ekonomik olarak büyük fedakârlık isterken, özellikle baş boğaların satış fiyatları araba parasına eş değerde. Başboğalar 500 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişen fiyatlara satılıyor. Boğa sahipleri, ekonomik boyutundan çok geleneğin, kültürün yaşatılmasının önemli olduğunu söyledi. Ayrıca güreşlerin kendileri için bir tutku olduğunu da dile getirdiler.