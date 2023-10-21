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Haberler Cumartesi Bu yılın gözdesı teddy bear

Bu yılın gözdesı teddy bear

İlkbahar, yaz, sonbahar derken mont ve kabanlarımızı epeyce özledik. Bu kış montlar yumuşacık... Çünkü Teddy Bear olarak adlandırılan pelüşleri bu yıl çok göreceğiz...

FULYA TANYOL
Bu yılın gözdesı teddy bear
Bu sezonun en hit parçalarından kürklerin bir çeşidi olan Teddy Bear Coat bu seferki gündemimizi oluşturuyor. "Teddy Bear" aslında yabancıların oyuncak ayı için kullandıkları terimdir. Bildiğim kadarıyla o yüzden yani ayı postuna benzediğinden bu kürk çeşidi moda literatüründe bu şekilde anılıyor. Bu kürklerin bence en güzel özelliği altına giydiğiniz herşeyi kaldırabiliyor olması! Örneğin; deri pantolon ve bir kazakla yaptığınız kombinin üstüne teddy bear kürkünüzü giyip gündüz dolaşabilirken, siyah mini bir elbisenin üstüne giyip gece eğlenmeye gidebilirsiniz.
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