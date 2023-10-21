İtalyan ‘güzel masa’ Çeşme’de kuruluyor

Türkiye'nin en gözde turizm destinasyonlarından biri olan, Ilıca'nın en yeni konaklama tesisi Swissotel Resort & Spa Çeşme, gastronomiye de büyük önem veriyor. Dünyanın en çok ilgi gören mutfaklarının en güzel yemeklerini misafirleri ile buluşturmaya hazırlanan Swissotel Resort & Spa Çeşme'nin en yeni ve lezzetli noktalarından biri de Bellâ Tavola olacak. İtalyanca'da 'Güzel Masa' anlamına gelen Bella Tavola, İtalyan mutfağının en özel örneklerini sunacak.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MUTFAK

Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek, "Hamdi Restoran'da kebap, Noida ise suşi ağırlıklı bir restoran oluğu için yine kendi markalarımızdan biri olan Bella Tavola'da İtalyan ağırlıklı bir çalışma yapmaya karar verdik. Diğer yatırımlarımızda da görüyoruz ki, şu anda yerli misafirlerimizin en çok tercih ettiği mutfaklardan biri İtalyan mutfağı. İtalyan konsepti, sıcak ve samimi bir mutfak olduğu için her şeyiyle Türk damak tadına çok uygun. Bu nedenle biz de otelimizde bir İtalyan restoranı açmayı uygun gördük, bunu da Akdeniz mutfağı ile desteklemek istedik. Hem yabancı misafirlerimiz hem de Türk misafirlerimiz İtalyan mutfağını çok seviyor. Hamur işlerinden, peynirlere ve şaraplara çok fazla tercih edilen alternatiflerimiz mevcut. Bella Tavola aynı zamanda gündüzleri bizim ana restoranımız olarak hizmet verirken, akşamları da fine dining konseptinde servis verecek" dedi.