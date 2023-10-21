Önce sergi geziyor sonra kendi eserlerini üretiyorlar

22 Eylül 2023- 18 Şubat 2024 tarihleri arasında ziyarete açık olan, "Nejad Devrim ve Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu" sergisi, Cumhuriyetin yüzüncü yaşında, iki önemli Türk ressamı bir araya getirdi. Dünyanın çeşitli yerlerinde sergiler açarak, dünya çapında tanınan Nejad Devrim ve Mübin Orhon'un kendilerine özgü tarzlarıyla oluşturdukları eserler Arkas Sanat Merkezi'nde sanatseverleri ağırlıyor. Sanatçıların farklı dönemlerdeki eserlerinin izleneceği sergi aynı zamanda bu iki ressamın, sanat hayatlarındaki önemli durakları öne çıkarıyor.

CUMARTESİ ATÖLYELERİ

Açıldığından bu yana özellikle çocukların sanat ile kendilerini ifade etmelerini, ufuklarını açacak yenilikleri keşfetmelerini önemseyen Arkas Sanat Merkezi, her cumartesi, farklı yaş grupları için özel hazırlanan "Cumartesi Çocuk Atölyeleri" çocuklara sanatın özgürleştirici yanını keşfetmelerine olanak sağlıyor. Yarım saat süren sergi turu ardından gerçekleştirilen atölye çalışmalarında, çocukların gördükleri eserlerden aldıkları ilhamla kendi eserlerini yaratmaları amaçlanıyor. Çocuklar interaktif bir şekilde "Nejad Devrim ve Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu" sergisini keşfettikten sonra sergiyle ilgili konuları kapsayan atölye etkinliği ile toplam bir saat süren gezilerini tamamlıyor.

REHBER ÖĞRETMEN EŞLİĞİNDE

Arkas Sanat Merkezi, eğitime verdiği önemle hafta içi rehber öğretmen eşliğinde; anaokulu, ilkokul- ortaokul, lise gruplarına özel anlatımlarıyla okul gruplarına yönelik sergi turları düzenliyor. Okul grupları için özel olarak hazırlanan bu düzenleme Arkas Sanat Merkezi dışında, Arkas Deniz Tarihi Merkezi, Arkas Sanat Urla, Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü'nde de gerçekleştiriliyor. Ücretsiz çocuk atölyeleri kontenjanla sınırlı olduğu için www. arkassanatmerkezi.com sitesinde yer alan Çocuk Atölyesi, bölümünden rezervasyon oluşturulabilir.