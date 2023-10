Otonom sürüşle yolda olmanın keyfini çıkarın

Yapay zeka ve teknoloji her alanda karşımıza çıkıyor. Her sektörde kullanıma uygun olan teknoloji, firmalar tarafından geliştiriliyor. Çok uzun zamandır yurt dışında yapılan çalışmalar sonucunda otonom araçları görüyoruz. Geleceğin araçları olan otonom, yani sürücüsüz araçlar hayatı kolaylaştırıyor mu yoksa daha da mı zorlaştırıyor? Bu araçlar ünlü otomobil fuarlarında da sergileniyor ve meraklılarına sunuluyor. Aynı zamanda bu teknoloji, çok daha farklı bir sürüş deneyimi oluşturmak için tasarlandı. Otomobil tutkunlarının çok fazla ilgisini çeken otonom araçların talibi de her geçen gün artıyor. Hatta teknolojinin liderlerinin çıkardığı otonom araçlar ise çoktan amiral gemisi modelleri arasında yerini alıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR?

En çok merak edilen konulardan birisi otonom araçların çalışma sistemleri. Çok farklı bir dünyaya açılan bu kapı gizemlerle dolu. Otonom araçlar, otomatik kontrol sistemleri sayesinde insana ihtiyaç duymadan trafik durumunu, çevre şartlarını, yol haritasını ve daha fazlasını algılayabilen ve bu şekilde ilerleyen otomobillerdir. Teknolojinin otomobil sektöründe kullanılması çok uzun zaman önce başladı. Radarlar,

GPS, odometri ve bilgisayar görüşü gibi sistemlerin içerisinde yapay zeka her zaman varlığını korudu. Sensörlerin de geliştirildiği otonom araçların kullanımı gittikçe yayılıyor. Yakın zamanda sürücüsüz araçları her yerde görebiliriz.

YAPAY ZEKA VE OTOMOBİL

Çalışma sistemini bildiğiniz otonom araçların teknolojisi çok daha fazlasını ifade eder. Yapay zeka ve otomobil teknolojisini buluşturan otonom araçlar da aynı insanlar gibi reflekslere sahip. Yapılan testlerle bunların kanıtlanmasının yanı sıra insanı, önüne çıkan herhangi bir nesneyi de algılayabilir. Böylece ani fren yaparak çarpışmayı da engeller. Bunlara ek olarak kendi içinde de seviyeleri bulunur. Her birinde farklı özellikler mevcuttur. Bu seviyelerin her biri sürüş sorumluluğunu insansız araç kontrolüne götüren seçenekleri kapsar.

5 FARKLI SEVİYE

5 farklı seviyenin bulunduğu araçlarda ilk seviye, yeni asistanlar yardımıyla yapılan sürüşte, sistem sürücü tarafından devreye sokuluyor. İkinci ve üçüncü seviyelerde ise sürüşün büyük kısmı yine sürücünün kontrolünde oluyor. Aracınıza belli komutlar vererek yönlendirebilirsiniz. Dördüncü ve beşinci seviyelere gelindiğinde ise artık otonom sürüş moduna geçebilirsiniz. İnsana olan ihtiyaç azalır ve sensörler devreye girer. Beşinci seviye tam otonom sürüştür. Bütün bu teknolojik gelişmeler dikkate alındığında güvenlik de aynı ölçüde gelişiyor. Bir başkası sizin teknoloji donanımına sahip aracınızı rahatça çalamaz. Başkaları istediği gibi bilgisayarlarınızı açamaz.