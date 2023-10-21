Su altında ikinci kez dünya şampiyonu

Kuşadası'nda özel bir hastanede göz doktoru olan Eser Paşa, tutkusu olan fotoğrafçılıkta ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödül kazandı. Hobi olarak 1993'te fotoğraf çekmeye başlayan ve 2012 yılından beri su altında fotoğraflar çeken Paşa, sualtı fotoğraflarıyla yurt içinde elde ettiği başarıların ardından 2020'de Milli Takıma seçildi. Su altı görüntüleme sporcusu Eser Paşa, Portekiz'in Maderia Adaları'nda 4-9 Ekim 2021'de yapılan 18'inci Su Altı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda Milli Takım formasını giydi. Paşa ile Tolga Pat, çektikleri 'İskorpit Gözü' fotoğrafı ile şampiyonanın en prestijli ödülü kabul edilen 'Yaratıcılık' kategorisinde altın madalya kazanarak ilk dünya birinciliğine ulaştı.

İKİNCİ KEZ GURUR YAŞATTI

Tarihi bir başarı elde eden Eser Paşa, bu yıl 9-14 Ekim tarihlerinde Küba'da düzenlenen "19. Dünya Fotoğraf ve 5. Dünya Sualtı Şampiyonasında" milli formayla ülkemiz adına şampiyonluk için yarıştı. 5. Dünya Sualtı Video Şampiyonasında dalışa eşlik eden body Tolga Pat ile muhteşem bir uyum içerisinde yarışan milli sporcu Eser Paşa, su altında yeniden tarihi bir başarıya imza attı. Milli gururumuz Eser, Makro kategorisinde gösterdiği başarılı performansla bir kez daha dünya şampiyonu olmayı başardı. Küba Varedora'da yapılan ödül töreninde, Cumhuriyetimizin 100. yılında bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı okutan Eser Paşa, ülkemize ve Kuşadalılar'a büyük bir sevinç yaşattı.

EŞİNE ŞAMPİYONLUK TEŞEKKÜRÜ

Başarılı su altı görüntüleme sporcusu Eser Paşa, "CMAS Sualtı 19. Dünya Fotoğraf Şampiyonası'nda, dünya şampiyon olarak 2. kez altın madalya kazanmanın gururunu yaşıyorum. Küba da yapılan bu şampiyona boyunca her zaman yanımda hissettiğim sevgili eşim Özgün'e, Tolga Pat'a ve tüm dostlarıma teşekkür ediyorum" dedi.