Edebiyatın dilinden savaş

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok Erich Maria Remarque

19 yaşında bir gencin gözünden I. Dünya Savaşı'nda, Almanya-Fransa cephesindeki askerlerin içler acısı durumunun anlatıldığı "Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok", okuduktan sonra savaşa ve askerliğe olan bakış açınızı büyük ölçüde değiştirebilecek oldukça etkili bir roman.

Esir Şehrin İnsanları Kemal Tahir

Milli Mücadele ve daha sonraki zamanlarda yaşanan olayları ele alan kitap, Kamil Bey ekseninde Osmanlı'nın elit kesiminin yaşadığı buhranları anlatır. Ayrıca Kemal Tahir'in savaş konulu bir diğer oldukça başarılı eseri "Yorgun Savaşçı" da bu tarzda okunmaya değer kitaplardan.

Çanlar Kimin İçin Çalıyor Ernest Hemingway

İSPANYA İç Savaşı ile ilgili en güzel eserlerden biri olan (George Orwell'ın daha çok biyografik özellikler taşıyan "Katalonya'ya Selam" kitabı da bu tarzda önerebileceğimiz iyi kitaplar arasındadır.) "Çanlar Kimin İçin Çalıyor", cumhuriyetçilerin yanında savaşmak için bütün işini bırakan bir üniversite gencinin yaşadıklarını anlatıyor.

İncir Kuşları - Sinan Akyüz

1990'LI yılların başında Boşnaklar'ın Sırplar'dan çektikleri zulümleri gerçek bir hikayeye dayanarak anlatan romanı okurken Bosna'da yaşanmış olan savaşın yalnızca bir savaştan daha fazlası olduğunu görecek ve göz yaşlarınıza hakim olamayacaksınız.

Ormanda Unutulan Askerler John Keats

Askeri tarih alanında başarılı bir kitap olan "Ormanda Unutulan Askerler", II. Dünya Savaşı sırasında Filipinler'deki Amerikan kuvvetlerinin teslim oluşunu kabullenmeyip mücadeleye girişen asker Wendell Fertig'in gerçeğe dayalı hikayesi anlatılıyor.

Cephe Arkadaşları Sven Hassel

II. Dünya Savaşı sırasında savaşmış olan yazarın, savaşta ölen arkadaşlarına verdiği sözü tutarak onların hikayesini anlattığı "Cephe Arkadaşları", savaşı yaşayan birinden okuyabileceğiniz en güzel ve çarpıcı kitaplardan biri.

Güneş İmparatorluğu J. G. Ballard

Çocukluğunda bizzat deneyimlediği II. Dünya Savaşı'nı ve o dönemin Şanghay'ını anlatan Ballard, savaşın ve ölümün vahşetini bir çocuğun penceresinden okuyucuya aktarıyor.

Allah'ın Süngüleri: Reis Paşa - Atilla İlhan

Atilla İlhan'ın muhteşem anlatımı ile yarı kurgusal olarak ilerleyen, Kurtuluş Savaşı döneminin en zor safhalarını anlatan kitabı.

Kutsal İsyan Hasan İzzettin Dinamo

Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele hakkında yazılmış en ayrıntılı ve gerçekçi romanlardan biri olan Kutsal İsyan, görece az bilinen kitaplardan biri. Ancak herkesin okuması gereken, mücadelemiz hakkında yazılmış en iyi kaynak olan bu 8 ciltlik kitabı şiddetle öneriyoruz.

Diriliş - Turgut Özakman

Turgut Özakman, tarihimiz hakkında en yetkin kitapları veren yazarlarımızdan biri. "Şu Çılgın Türkler" isimli baş yapıtı dışında Çanakkale Savaşını da anlattığı "Diriliş" romanı yine okunması gereken önemli eserler arasında.

Boyalı Kuş Jerzy Kosinski

II. Dünya Savaşı hakkında okuyabileceğiniz en çarpıcı kitaplardan biri olan "Anne Frank'in Öyküsü" dışında "Boyalı Kuş" da sizi oldukça duygulandıracak mükemmel bir roman. Kitapta, savaş sırasında ailesi tarafından güvenliğinin sağlanması için uzak bir köye gönderilen küçük bir çocuğun, ailesinden uzakta tek başına savruluşunun acıklı hikayesi anlatılıyor.