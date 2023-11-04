Film stüdyosu değil yazlık

İkinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul'dan Almanya'ya göç eden Türk doktor bir babanın ve Alman bir annenin oğlu olan Sammy Tosuner, 5 yıl önce Türkiye'ye yerleşti. Memleketine geri dönen Tosuner, Kadınlar Denizi Mahallesi'nden 3 katlı bir ev satın aldı. Villasının dış cephesine 'Alien' temalı heykelleri evinin duvarları ve çatısına yerleştirdi. Heykeller sayesinde Tosuner'in evi sıra dışı görünümüyle çevre sakinlerinin dikkatini çekmeye başladı.

TOSUNER, Alien figürünün özellikle gençlerin çok dikkatini çektiğini belirterek, "Alternatif enerji ile uğraşan bir mühendisim. Ayrıca dünya çapında aktif bir grubun üyesiyim. Grup üyelerinden Prof. Giga, Hollywood için sinema karakterleri üretiyordu. Ben de ona bu karakterlerden yaptırdım. Önce Almanya'daki evimizin bahçesinde sergiledik ve bu hikaye Kuşadası'na kadar geldi. Alien karakterlerini 3 yıl önce vinç yardımıyla yerleştirdik. Alien heykellerini çatıya ilk yerleştirdiğimizde çevredeki insanlar ve komşularımız bizi çok garipsedi. En büyük hayalim Kuşadası'na anne ve babamın isimlerini taşıyan bir park kazandırmak" dedi.