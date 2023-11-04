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Haberler Cumartesi Sokağın enerjisini yükseltiyor

Sokağın enerjisini yükseltiyor

FULYA TANYOL
Sokağın enerjisini yükseltiyor
Bu sezonun en çarpıcı ve cesur trendlerinden biri de metalik pantolonlar. Parıltılı ve dikkat çekici bu pantolonlar, herhangi bir kıyafeti anında daha şık ve özgün hale getiriyor. Sokak stilindeki enerjiyi artırmak için birçok ünlü ve stil influencer'ı da metalik pantolonlarını kuşandı. Adeta 70'li yılların coşkusunu yeniden yaşatan sokak modası, hepimizi disko çağına geri götürüyor. Çarpıcı metalik renkte bir elbisenizi nötr parçalar ile birleştirip şık olabilir ya da tek bir parçayı metalik seçerek hem farklı hem de stil sahibi olabilirsiniz.
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