Ara Güler’in gözünden İzmir fotoğrafları

Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası EgeArt, 10. Sanat Günleri Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak "Vefa" teması ile sanatseverlere kapılarını açtı. Ara Güler'in arşivinden İzmir ve İstanbul fotoğraflarının yer aldığı Ara Güler sergisi 1 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak. Ara Güler ile iş birliği sonucu 2018 yılında açılan Ara Güler Müzesi, büyük usta Ara Güler'in 45 adet siyah/beyaz fotoğrafını Uluslararası EgeArt 10. Sanat Günleri kapsamında Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi ana salonunda İzmirlilerle buluşuyor. Türkiye'nin uluslararası standartlara sahip ve bir sanatçıya ithaf edilen ilk ve tek fotoğraf müzesi olan Ara Güler Müzesi İstanbul Bomontiada'da büyük ustanın eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.