Çocuklar okula anne tuval başına

Selda İnci için resim yapmak bambaşka bir dünyanın kapılarını aralamak demek. Aynı zamanda kişisel sergilerinin her biri de kendisi için farklı anlamlar ifade ediyor. Resim yaparken doğadan ilham alan Selda İnci, bütün eserlerinde bu ruhu da yansıtmayı başarıyor. Öte yandan resim yapmanın içinizdeki duyguların bir aktarımı olduğuna ve fırçanızdan tuvale dökülen bir eser oluşturduğuna dikkat çekti. Selda İnci'nin 'Sanatçının gerçeği' olarak tanımladığı resim, aslında çok daha fazlasını ifade ediyor. İnci ile resme olan tutkusunu, sanat hayatını ve daha pek çok şeyi konuştuk... - Resim sanatıyla yolunuz ne zaman kesişti? Resme merakım lise yıllarında vardı, değişik teknikler denemiştim ama sonra araya üniversite girdi. Ekonomi okudum, çalışmaya başladım. Çocuklarım anaokuluna başladıktan sonra da çok sevdiğim resim sanatına yöneldim. Hep merakım vardı ve bu merakım resim sergilerinde ressamlarla tanışınca hayat buldu. Resim sevgim ve resim yapma hevesim daha da arttı.

FIRÇADAN TUVALE

- Resim yapmak size ne ifade ediyor? Resim yapmak bazen söyleyemediklerim bazen de devamlı söylediklerimdir. Bir duygu aktarımıdır ve kuralı yoktur. Bence içinden geldiği gibi olmaktır. Kim ne düşünür acaba beğenilir mi gibi endişeler yaşamadan, sahici olanı, içindekileri aktarmaktır. Gerçektir yani, sanatçının gerçeğidir, yaşadıklarıdır, fırçasından tuvale dökülenlerdir.

PARMAK İZİ EN GÜZEL MUCİZE

- İmzanızın parmak izi olması fikri nereden çıktı? Önceleri ben de resimlerime ismimi yazıyordum, daha sonra resimlerimde hat sanatından örnekler de yazmaya başladım. Allah'ın ismini yazdığım hat sanatına da yer verdiğim ilk resmime kendi ismimi yazmak istemedim. Allah'ın isminin olduğu yerde asla benim ismim olamazdı. Neden parmak basmıyorum diye düşündüm ve o resmime parmak bastım... Böyle başladı, artık bütün resimlerime hat olsun ya da olmasın parmak basmaya başladım. Parmak izini de Allah'ın en güzel mucizelerinden görüyorum ve tüm resimlerime çok anlam kattığına gönülden inanıyorum...

GELİRİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

- İlerleyen zamanlar için hayata geçireceğiniz projeler var mı? Birkaç projem var. İlerleyen zamanlarda hayata geçirmeyi en çok istediğim projem, kendi adıma bir müze açmak ve resimlerimi geniş kitlelerin görmesini sağlamak. En önemlisi de müzeden gelen gelirlerin ihtiyaç sahiplerine aktarılması...

SAHİCİ VE ÖZGÜN OLSUNLAR

- Bir ressam olarak bu alanda çalışmak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Bu alanda çalışmak isteyenlere önerilerim; gerçekten seviyorlarsa yapsınlar, sahici ve özgün olsunlar. İçlerinden geleni yapsınlar, kuşku ve endişe yaşamadan içlerindeki gerçekleri yansıtsınlar.