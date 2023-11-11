Havagazı Fabrikası’nda gastronomik hafta sonu

İzmir'in ilk ve tek gastronomi festivali olan İzmir GastroFest, toprağa bağlı yaşamlarını sürdürecek, geleneksel besinleri üretecek koşullara sahip olmak isteyen küçük ölçekli üreticilere dikkati çekmek ve mümkün olduğunca onlara destek vermek amacıyla, altıncı yılında "Değişimin Öncüleri ve Gıdanın Geleceği" temasını işliyor. İzmir GastroFest, yarın öncü şefleri, yiyecekten içeceğe gıda markalarını ve konusunda uzman kanaat önderlerini, 'Gıdanın Geleceği'ni konuşmak üzere her yıl olduğu gibi Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda buluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Barilla, Pepsi, Mey Diageo, Metro, Öztiryakiler, Hyatt Regency İzmir, Kristal, İstinye Park İzmir ve Salt İletişimin sponsorluğunda ve İzmir Ticaret Odası, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin desteğiyle, ITALTUR M.I.C.E tarafından düzenlenen festivalde gıdanın geleceğine ilişkin üretimden tüketime uzanan tüm süreçler ve neler yapılması gerektiği konunun uzmanları ve fikir önderleriyle masaya yatırılacak.

BOL TADIMLI

6. İzmir GastroFest kapsamında, küçük ölçekli tarım ve kadın üreticileri desteklemenin öncülerinden Gamze Çizreli, şef Maksut Aşkar, Sabiha Apaydın ve Gözdem Gürbüzatik'in sunumları yer alacak. Yemek dünyasındaki cinsiyet ayrımcılığına dikkat çeken, "Cheffes" kitabının yazarı, fotoğrafçı ve yönetmen Verane Frediani ve şef Skye Gyngell ile de yemek kültürü araştırmacısı Gamze İneceli sohbet edecek. Eski Tarım ve Orman Bakanı yardımcısı, stratejik danışman Ayşin Işıkgece, şef Ömür Akkor, şef Sinem Özler, Osman Sezener ve Barilla Genel Müdürü Murat Koç, 'Gıdanın Geleceği; Değişim İçin İşbirliği' başlıklı panelin konukları olacak. Workshop'larda ise Şef Claudio Chinali, şef Çiğdem Seferoğlu, Murat Deniz Temel ile Mey Koray Özcan, şef Osman Serdaroğlu ve Serhat Doğramacı yemeiçme severlerle olacak.