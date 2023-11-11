Kadife doku altın çağını yaşıyor

Son dönemlerde bildiğiniz gibi kadife akımı gitgide büyüyor. 2023/24 yılında da bu akımı sokak modasında oldukça fazla göreceğimize eminiz. Özellikle sonbaharın kurtarıcısı olan kadife ceketler ve elbiseler, trend dışında da pek çok zaman sizin kurtarıcı parçanız. Günümüze kadar devam eden ve modası geçmeyen kadife kumaşının birbirinden güzel renkleriyle güzel bir uyum yakalayabilirsiniz. Kış mevsiminde botların üstüne en çok yakışan ve bayanlar tarafından en çok tercih edilen parçalardan biri. Bu sezon, podyumların da gözdesi olan bol, rahat ve salaş kadife ceketler gündelik hayatta oldukça fazla tercih edilecek.