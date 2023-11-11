Kasım indirimi sizi aldatmasın

Artık bir şey satın almak istediğinizde mağazalara gidip tek tek dolaşmanız gerekmiyor. Dakikalar içerisinde binlerce mağaza elinizin altında. Teknolojinin geliştiği bu çağda e-ticaret sitelerinin sayısı da sürekli artıyor. Asla sonu gelmeyecek olan bu alanda çok farklı seçenekleri bulabiliyorsunuz ve böylece hiç zorlanmadan fiyat karşılaştırmaları da yapabiliyorsunuz. Peki bu, ne kadar güvenli? Dijital ödemeler yaygınlaştıkça siber saldırganlar da boş durmuyor. Sürekli bilgilerinizi çalmanın yollarını arıyorlar. Bütün bunları göz önünde bulundurarak dijital ödeme bilgilerinizi sisteme girerken çok iyi araştırmalısınız. Özellikle kasım ayının meşhur 'Black Friday' zamanı geldiğinde fiyatlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü indirimli olarak görünen fiyatların aslında daha önceki fiyatlarından daha yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlarla karşılaşmamak için araştırmalarınızı çok iyi ve derin yapmalısınız.

DOLANDIRICILAR

İnternette takip edemeyeceğiniz kadar çok site bulunuyor. Her birinde fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz. Aynı zamanda bir modeli 5 farklı sitede 5 farklı fiyatta da bulabilirsiniz. Böyle bir durumda neyi kriter olarak almalısınız? Aslında burada en önemli kriterlerden birisi sitenin gücü ve tanınmışlığıdır. Çok meşhur, fazla yorum alan e-ticaret sitelerine öncelik verebilirsiniz. Bunların yanı sıra e-ticaret sitelerinin hepsi de gerçek değildir. Birebir kopya siteler oluşturarak vatandaşların kart bilgilerini alıyorlar ve bu siteler de gerçeğinden ayırt edilemediği için siber dolandırıcılık işlemleri başarıyla sonuçlanıyor. Ama sizler birer tüketici olarak bu bilgileri çok iyi kontrol etmelisiniz ve satıcılara sorular yöneltmelisiniz. Dijital ödemelerin her çeşit yöntemi mevcut. Bir tane kartınızın bilgilerini almak bile dolandırıcılar için yeterli olacaktır.

TARİHLERE DİKKAT

Bazen alışveriş siteleri sizi favoriye eklediğiniz ürünlere ek indirim sunabilir. Bunu da sadece siz sepetinize eklediniz ya da favoriye aldınız diye yapabilirler. Bu sebeple satın alma işlemi gerçekleştirmeseniz bile mutlaka istediğiniz ürünlerin kampanya tarihlerine dikkat edin. Böylece zamanı geçtiğinde ne kadar fiyat vereceklerini kontrol edebilirsiniz ya da ne zaman indirim yapacaklarını siz de kestirebilirsiniz. Böylece bir ürüne daha fazla para vermenize gerek kalmaz. Bunlara ek olarak kampanya uygulayan sitelerin her detayını inceleyin. Çok ciddi bir indirim söz konusuysa iletişim adreslerini kontrol edin. Gerekiyorsa satıcılarla iletişime geçin ve ürünlerle ilgili merak ettiğiniz bir soru sorun. Size vereceği cevap bu noktada oldukça önemlidir.

KART BİLGİLERİ

Her siteden güvenli alışveriş yapabilmek ve adımları düzgün bir şekilde ilerletebilmek için üye olmanız isteniyor. Üye olduğunuz ve sık kullandığınız sitelerde de kart bilgileriniz kayıtlı olabilir. Buna çok dikkat etmelisiniz. Her zaman kart bilgilerinizi girmek zor gelebilir ama hesabınızın başkalarının eline geçebileceği ve buradan da bilgilerinizi çalabileceklerini unutmamalısınız. O yüzden biraz zaman harcamanıza sebep olacak olsa bile kart bilgileriniz dahil hiçbir özel bilginizi kaydetmemeye çalışın. Böylece bir gün üyelik bilgilerinize erişim sağlandığında kart bilgileriniz olmadığı için rahat ve huzurlu hissedeceksiniz. Hatta bir zamanlar temassız kartlara bir POS makinesi yaklaştıran hırsızlar, kartınızdan istedikleri miktarda sizin haberiniz bile olmadan çekebiliyordu. Bu sebeple kartlarınızda da şifre olması, temassız özelliğinin kapatılması da alınabilecek önlemlerden birisidir.